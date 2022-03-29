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تكنولوجيا وعلوم
"آبل" تطور جيلا جديدا من الحواسب اللوحية والمحمولة
Lebanon 24
29-03-2022
|
16:00
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ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن آبل تعمل على تطوير نماذج جديدة من الحواسب المحمولة واللوحية.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن آبل تطور نماذج جديدة كليا من حواسب MacBook Air، وقد تأتي هذه الحواسب بمقاسين، مقاس كبير مجهز بشاشة 15 بوصة، ومقاس أصغر سيأتي بشاشات 13 بوصة أو أكبر بقليل.
وتوقع المحلل الشهير Ming-Chi Kuo أن الإنتاج الضخم لحواسب آبل الجديدة من المفترض أن يبدأ عام 2023.
كما أشار Chi Kuo إلى أن "آبل تسعى لزيادة إنتاجها من شاشات mini-LED على الرغم من الكساد الذي يعانيه سوق الحواسب والأجهزة المحمولة حاليا".
كما أشارت بعض التسريبات إلى أن هذه الأجهزة ستكون موفرة للطاقة رغم حصولها على شاشات أعلى دقة وأكثر سطوعا من شاشات MacBook الحالية، وسيتحقق هذا الأمر بفضل تقنيات mini-LED الجديدة.
وذكرت تقارير لـ DSCC أن آبل تخطط أيضا لتطوير حواسب آيباد ذات الأسعار المتوسطة، ومن المتوقع أن تجهز هذه الحواسب بشاشات بمقاس 10.9 بوصة شبيهة بشاشات حواسب iPad Air.
المصدر: روسيا اليوم
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