تكنولوجيا وعلوم

أول فيديو يكشف عن شكل هاتف Vivo المنتظر القابل للطي

Lebanon 24
29-03-2022 | 23:00
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تداولت مواقع الإنترنت مقطع فيديو يظهر تصميم هاتف X Fold من Vivo الذي يتوقع أن يصبح منافسا قويا لهواتف سامسونغ القابلة للطي.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيحصل على هيكل قابل للطي من المنتصف شبيها بهواتف سامسونغ من نفس الفئة، أبعاده (158.2/128.1/6.4) ملم، وزنه 271 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معايير IPX8.
أما شاشته فستكون مرنة بمقاس 8 بوصات، دقة عرضها (2208/1768) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1200 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير دقة عالية للصور والفيديوهات.
www.youtu.be/asu6uJzcFCE
ويضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snap Dragon 8 Gene 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.
ومن المفترض أن تحوي كاميرته الأساسية 4 عدسات بدقة (12+12+12+5) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فستكون ثنائية العدسة بدقة (10+4) ميغابيكسل.
وسيجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن السريع ومع شاحن لاسلكي باستطاعة 50 واطا.
المصدر: روسيا اليوم
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