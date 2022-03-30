18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
بعد حظرهما.. روسيا تسمح باستخدام "فيسبوك" و"إنستغرام" بشروط
Lebanon 24
30-03-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت المحكمة الروسية، التي كانت قد أمرت في الأسبوع الماضي بحظر «فيسبوك» و«إنستغرام»، أنه أصبح الآن في وسع الروس استخدام المنصتين طالما أن الأنشطة مشروعة.
وكانت محكمة تفيرسكوي قد حظرت، في 21 آذار الحالي، المنصتين بوصفها منظمات متطرفة، بعد طلب قدَّمه النائب العام.
واتهمت المحكمة الشركة الأم «ميتا» بعدم حذف الدعوات إلى العنف ضد القوات الروسية في أوكرانيا.
وحتى قبل الحظر تم حجب الخدمتين رسمياً في روسيا، برغم إتاحتهما بشكل واسع باستخدام خدمات «في بي إن».
وذكرت وكالة أنباء «تاس» أن المحكمة ذكرت، في توضيح قدمته، أن «هذه الإجراءات المتعلقة بالحماية القضائية لا تحدّ من استخدام منتجات برامج (ميتا) من قبل الأفراد والكيانات القانونية الذين لا يشاركون في أنشطة يحظرها القانون».
كان أعضاء البرلمان الروسي أعلنوا، أخيراً، أنهم لا يعتزمون سَنّ حظر عام على استخدام خدمة «في بي إن».
الأكثر قراءة
تسعيرة المولدات المرتقبة نهاية آذار.. هكذا ستكون
Lebanon 24
تسعيرة المولدات المرتقبة نهاية آذار.. هكذا ستكون
11:06 | 2022-03-29
29/03/2022 11:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مستجدات جريمة أنصار.. هذا ما جرى مؤخراً مع السوري الموقوف
Lebanon 24
آخر مستجدات جريمة أنصار.. هذا ما جرى مؤخراً مع السوري الموقوف
12:24 | 2022-03-29
29/03/2022 12:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن سقوط طائرة مدنية فوق إحدى المناطق يثير ضجّة.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
خبرٌ عن سقوط طائرة مدنية فوق إحدى المناطق يثير ضجّة.. ما حقيقته؟
11:30 | 2022-03-29
29/03/2022 11:30:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكّار وطرابلس.. هذا ما جرى مع مواطنتين مساء اليوم
Lebanon 24
في عكّار وطرابلس.. هذا ما جرى مع مواطنتين مساء اليوم
14:14 | 2022-03-29
29/03/2022 02:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ذعرٌ وهلعٌ في صيدا.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
ذعرٌ وهلعٌ في صيدا.. ماذا حصل؟
14:43 | 2022-03-29
29/03/2022 02:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:00 | 2022-03-30
مميزات جديدة لمستخدمي واتساب على أندرويد.. ما هي؟
02:00 | 2022-03-30
كيف تعثر على هاتف الآيفون الضائع أو المسروق؟
23:00 | 2022-03-29
أول فيديو يكشف عن شكل هاتف Vivo المنتظر القابل للطي
16:00 | 2022-03-29
"آبل" تطور جيلا جديدا من الحواسب اللوحية والمحمولة
14:00 | 2022-03-29
لمحبي السيارات... تعرفوا إلى "Duster Oroch" المعدلة من "رينو"
11:00 | 2022-03-29
هاتف "أندرويد" جديد ينافس "سامسونغ" و"هواوي"... هذه مواصفاته
فيديو
ليس فقط كريس روك... ويل سميث صفع صحافياً من أوكرانيا في روسيا! (فيديو)
Lebanon 24
ليس فقط كريس روك... ويل سميث صفع صحافياً من أوكرانيا في روسيا! (فيديو)
16:00 | 2022-03-29
30/03/2022 17:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لزيلينسكي يمثل أمام بوتين والأخير يضحك.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو قديم لزيلينسكي يمثل أمام بوتين والأخير يضحك.. ما حقيقته؟
08:30 | 2022-03-29
30/03/2022 17:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار... فعالية كبيرة للقاحات ضدّ حالات "كورونا" الشديدة والوفيات! (فيديو)
Lebanon 24
خبر سار... فعالية كبيرة للقاحات ضدّ حالات "كورونا" الشديدة والوفيات! (فيديو)
06:21 | 2022-03-29
30/03/2022 17:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact