تكنولوجيا وعلوم

بعد حظرهما.. روسيا تسمح باستخدام "فيسبوك" و"إنستغرام" بشروط

Lebanon 24
30-03-2022 | 08:00
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أعلنت المحكمة الروسية، التي كانت قد أمرت في الأسبوع الماضي بحظر «فيسبوك» و«إنستغرام»، أنه أصبح الآن في وسع الروس استخدام المنصتين طالما أن الأنشطة مشروعة.

وكانت محكمة تفيرسكوي قد حظرت، في 21 آذار الحالي، المنصتين بوصفها منظمات متطرفة، بعد طلب قدَّمه النائب العام.

واتهمت المحكمة الشركة الأم «ميتا» بعدم حذف الدعوات إلى العنف ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

وحتى قبل الحظر تم حجب الخدمتين رسمياً في روسيا، برغم إتاحتهما بشكل واسع باستخدام خدمات «في بي إن».

وذكرت وكالة أنباء «تاس» أن المحكمة ذكرت، في توضيح قدمته، أن «هذه الإجراءات المتعلقة بالحماية القضائية لا تحدّ من استخدام منتجات برامج (ميتا) من قبل الأفراد والكيانات القانونية الذين لا يشاركون في أنشطة يحظرها القانون».

كان أعضاء البرلمان الروسي أعلنوا، أخيراً، أنهم لا يعتزمون سَنّ حظر عام على استخدام خدمة «في بي إن».
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