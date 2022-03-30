تكنولوجيا وعلوم

من بين أجمل المركبات الشبابية وأكثرها تطورا... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)

Lebanon 24
30-03-2022 | 11:00
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تستعد عملاقة الصناعة الصينية Chery لإطلاق سيارة صنّفت من بين أجمل المركبات الشبابية وأكثرها تطورا.

وحصلت هذه السيارة على هيكل سيدان انسيابي جدا يتميز بتصميم ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية وأشكال المصابيح وخطوط الإضاءة التي تزين واجهتيه الأمامية والخلفية.

وزودت المركبة بتقنيات متطورة جدا منها كاميرات داخلية مجهزة بنظام التعرف على الوجوه يمكنها تحديد مدى إجهاد السائق أثناء القيادة، كما زودت بأنظمة تساعد على التحكم بالمحرك وأنظمة القيادة وأنظمة التكييف عن بعد.

كما جهزتها Chery بأنظمة للحفاظ على المسار بشكل أوتوماتيكي أثناء السفر، ونظام للتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا في الحالات الطارئة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، و10 وسائد أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث.

ومن المفترض أن تطرح بمحركات توربينية بسعة 1.6 ليتر تولد عزما يعادل 197 حصانا، ومحركات توربينية أكثر قوة بسعة 4.0 ليتر، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتومانيكية بعشر سرعات.
المصدر: روسيا اليوم
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