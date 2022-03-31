وكأنه خيال... علماء يبتكرون درعًا لإخفاء الأشياء

على غرار طاقية الإخفاء بالأفلام الكوميدية، وأفلام الخيال العلمي، تمكّن العلماء مؤخرا من ابتكار درع لإخفاء الأشياء، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، حيث ابتكرت شركة «Invisiblity Shield Co» بلندن درعًا للتخفي باستخدام مجموعة عدسات خاصة.

كيفية عمل الدرع

بعد سنوات من ظهور ملابس التخفي في أفلام هاري بوتر، حوّلت التكنولوجيا الخيال العلمي إلى حقيقة واقعة باختراع درع إخفاء. يتم استخدام مجموعة عدسات خاصة لإعادة توجيه الضوء، مما يجعل أي شيء أو شخص خلفها غير مرئي. حتى الآن، تم تصنيع 25 درعًا كاملا، ويستمر الفريق لتطوير المزيد.



يدخل الضوء من الجزء الخلفي للدرع إلى نقطة محورية ثم ينكسر جزء كبير منه، وينتشر على الجانبين. وعندما تصبح زاوية السطح الخارجي للعدسة بدرجة كافية بالنسبة إلى زاوية شعاع الضوء، ينعكس الضوء داخليًا، بدلاً من انكساره إلى الخارج.