وكأنه خيال... علماء يبتكرون درعًا لإخفاء الأشياء

على غرار طاقية الإخفاء بالأفلام الكوميدية، وأفلام الخيال العلمي، تمكّن العلماء مؤخرا من ابتكار درع لإخفاء الأشياء، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، حيث ابتكرت شركة «Invisiblity Shield Co» بلندن درعًا للتخفي باستخدام مجموعة عدسات خاصة.
كيفية عمل الدرع
بعد سنوات من ظهور ملابس التخفي في أفلام هاري بوتر، حوّلت التكنولوجيا الخيال العلمي إلى حقيقة واقعة باختراع درع إخفاء. يتم استخدام مجموعة عدسات خاصة لإعادة توجيه الضوء، مما يجعل أي شيء أو شخص خلفها غير مرئي. حتى الآن، تم تصنيع 25 درعًا كاملا، ويستمر الفريق لتطوير المزيد.
يدخل الضوء من الجزء الخلفي للدرع إلى نقطة محورية ثم ينكسر جزء كبير منه، وينتشر على الجانبين. وعندما تصبح زاوية السطح الخارجي للعدسة بدرجة كافية بالنسبة إلى زاوية شعاع الضوء، ينعكس الضوء داخليًا، بدلاً من انكساره إلى الخارج.
بعد ذلك، ينتشر الضوء وينعكس وينكسر حول العدسة وخارجها؛ للتفاعل مع العدسات على كلا الجانبين.
يستخدم درع الاختفاء مجموعة عدسات خاصة؛ لتوجيه الكثير من الضوء المنعكس من الشخص المختبئ خلفه، وإرساله بشكل جانبي عبر وجه الدرع إلى اليسار واليمين.
خصائص وأسعار الدرع
يؤكد فريق العمل بحسب «ديلي ميل»: «مررنا بتكرارات لا حصر لها، واختبرنا الكثير من المواد، وعانينا من الكثير من الفشل، لكن تمكنا من تطوير عملية تصنيع قابلة للتطوير وفعالة وإنشاء أفضل دروع إخفاء تم صنعها على الإطلاق».
وأضافوا أن الضوء المنعكس من الخلفية يكون أكثر إشراقًا وأوسع، لذلك عندما يمر عبر الجزء الخلفي من الدرع، ينكسر الكثير منه عبر الدرع ونحو الشخص المشاهد.
إلى جانب ذلك، أشار الفريق إلى أن المواد المستخدمة في صناعة الدروع مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ودرجة الحرارة ومتينة للغاية، وهي مستخدمة بشكل شائع في اللافتات الخارجية والتطبيقات البحرية. على الرغم من توقعات بأن سعر الدرع سيكون باهظ، يبلغ سعر درع التخفي الصغير مقاس 12 × 8 حاليًا 49 جنيهًا إسترلينيًا، بينما الحجم الكامل 37 × 25 يبلغ سعره 299 جنيهًا إسترلينيًا.