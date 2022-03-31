تكنولوجيا وعلوم

موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)

Lebanon 24
31-03-2022 | 11:00
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تستعد كيا لإطلاق سيارة Niro التي صممت لتكون إحدى أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها تطورا، وموفرة في استهلاك الوقود بنفس الوقت.

وتتميز السيارة الجديدة بتصميم عصري وفريد للمصابيح الأمامية وكشافات الضباب، وباللون الأسود الذي يتداخل مع الألوان الأساسية لهيكلها بصورة أنيقة جدا، فضلا عن تصميم مصابيحها التي تتوضع بشكل طولي على جانبي الباب الخلفي.

وتأتي السيارة بهيكل بطول 4 أمتار و42 سنتيمترا، عرضه 182 سم، وارتفاعه 154 سم، ومجهز بصندوق أمتعة خلفي بسعة 451 ليترا.


وحصلت هذه السيارة على العديد من التقنيات المتطورة إذ جهزت بشاشة لمسية كبيرة تمتد من أمام السائق إلى منتصف واجهة القيادة، وزودت واجهة القيادة بلوحات لمسية للتحكم بأنظمة الإضاءة والتكييف والعديد من التقنيات الأخرى، كما جهّزت بنظام مولتيميديا متطور، وأنظمة للتحكم بتقنياتها عبر الأوامر الصوتية، كما حصل زجاجها الأمامي على ميزة تمكنه من إظهار مؤشرات السرعة وحالة الطريق للسائق.

وزودتها كيا بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة للتحكم التلقائي بالفرامل في الحالات الطارئة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وتقنيات للتحكم بالمحرك وأنظمة التكييف عن بعد وعبر الهواتف الذكية.

وستطرح هذه المركبة بمنظومات دفع هجينة تضم محركات بنزين ومحركات كهربائية، لتكون السيارة موفرة في استهلاك الوقود وصديقة للبيئة بنفس الوقت.
المصدر: روسيا اليوم
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