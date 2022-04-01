ميزة جديدة من واتساب... إيقاف مؤقت للتسجيلات الصوتية ثم استئنافها

سيسمح واتسآب الآن للمستخدمين بالتوقف مؤقتًا واستئناف التسجيلات من خلال تدوين ملاحظة صوتية، حيث كشفت شركة ميتا عن التحديث لمنصة المراسلة الشهيرة بعد أن كشف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أن المستخدمين يرسلون سبعة مليارات رسالة صوتية يوميًا.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أعلن زوكربيرج، "لقد أضفنا للتو بعض الميزات الجديدة بما في ذلك التشغيل خارج الدردشة والتسجيل المتوقف ومعاينة المسودة لتسهيل إرسال الرسائل والاستماع إليها".أكدت الشركة ست ميزات جديدة تتعلق بالرسائل الصوتية، بما في ذلك الاستماع خارج الدردشة والتمثيل المرئي للصوت والمعاينة قبل النشر.وكان تم إطلاق المراسلة الصوتية في واتس آبلأول مرة في عام 2013، بهدف تقديم طريقة سريعة للتواصل للأشخاص دون الحاجة إلى الكتابة، وأثبتت شعبيتها على الفور.قال متحدث باسم واتسآب، "جعلنا تسجيل وإرسال رسالة صوتية أمرًا سهلاً وسريعًا مثل كتابة نص، من خلال الحفاظ على التصميم بسيطًا".وأضاف المتحدث، "تسهل الرسائل الصوتية على الأشخاص إجراء محادثات أكثر تعبيراً، فإن إظهار العاطفة أو الإثارة من خلال الصوت أمر طبيعي أكثر من النص".وبعض هذه الميزات الجديدة يطلبها المستخدمون، بما في ذلك القدرة على إيقاف التسجيلات مؤقتًا في منتصف الطريق، بدلاً من الاضطرار إلى البدء من نقطة الصفر إذا ارتكبت خطأً.كما إذا توقفت عن الاستماع إلى رسالة صوتية، فستعود حاليًا إلى البداية، لكنها مع التحديث الجديد ستتذكر موضعك الأخير حتى تتمكن من التقاطها مرة أخرى.هذه كلها أنواع من الميزات ذات القيمة المضافة، والتي تعزز وظيفة الرسائل الصوتية، بما في ذلك القدرة على "إخراج" المشغل، والاستماع أثناء الخروج من نافذة الدردشة، مما يسمح للمستخدمين بتنفيذ مهام أخرى مثل قراءة الرسائل الأخرى.