تكنولوجيا وعلوم

هيكل بشري متحرك... هذا ما طوره العلماء

Lebanon 24
01-04-2022 | 14:00
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ابتكر علماء وطلاب الجامعة الوطنية للبحوث في موسكو، نموذجا لجهاز المشي، وهو نموذج لهيكل خارجي يساعد الطفل على الوقوف عموديا، والمشي أيضا.

ويشير إيغور ميركوريف، رئيس قسم الروبوتات في الجامعة، "كان على المبتكرين إيجاد حل لمسألة معقدة جدا، وهي تصميم منظومة تحكم آلي في الحركة، تسمح للطفل بالحفاظ ذاتيا على وضع عمودي متوازن".

ويمكن لهذا الهيكل الخارجي تنسيق التوازن خلال حركة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما سيساعد أيضا في حل مسائل استراتيجية في مجال الطيران. فمثلا سيتمكن قائد الطائرة النفاثة بمساعدة بدلة طيران الارتفاعات العالية، تحمل الأحمال الزائدة بسهولة أكبر عند أداء الألعاب البهلوانية الجوية.

وتمكن المبتكرون من حل مشكلة مصدر الطاقة الضروري لضمان استقلالية عمل عناصر القوة في البدلة. كما يمكن استخدام خلايا وقود الهيدروجين المبتكرة في الجامعة، التي هي أجهزة لتحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية، تتميز بكفاءة عالية تتجاوز كفاءة محرك الاحتراق الداخلي، وهي بخلافه لا تلوث البيئة بغازات العوادم.

( صحيفة "إزفيستيا") 
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