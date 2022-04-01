21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
23
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
هيكل بشري متحرك... هذا ما طوره العلماء
Lebanon 24
01-04-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ابتكر علماء وطلاب الجامعة الوطنية للبحوث في موسكو، نموذجا لجهاز المشي، وهو نموذج لهيكل خارجي يساعد الطفل على الوقوف عموديا، والمشي أيضا.
ويشير إيغور ميركوريف، رئيس قسم الروبوتات في الجامعة، "كان على المبتكرين إيجاد حل لمسألة معقدة جدا، وهي تصميم منظومة تحكم آلي في الحركة، تسمح للطفل بالحفاظ ذاتيا على وضع عمودي متوازن".
ويمكن لهذا الهيكل الخارجي تنسيق التوازن خلال حركة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما سيساعد أيضا في حل مسائل استراتيجية في مجال الطيران. فمثلا سيتمكن قائد الطائرة النفاثة بمساعدة بدلة طيران الارتفاعات العالية، تحمل الأحمال الزائدة بسهولة أكبر عند أداء الألعاب البهلوانية الجوية.
وتمكن المبتكرون من حل مشكلة مصدر الطاقة الضروري لضمان استقلالية عمل عناصر القوة في البدلة. كما يمكن استخدام خلايا وقود الهيدروجين المبتكرة في الجامعة، التي هي أجهزة لتحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية، تتميز بكفاءة عالية تتجاوز كفاءة محرك الاحتراق الداخلي، وهي بخلافه لا تلوث البيئة بغازات العوادم.
( صحيفة "إزفيستيا")
تابع
الأكثر قراءة
ختم التحقيق في جريمة أنصار.. وهذا ما تم كشفه
Lebanon 24
ختم التحقيق في جريمة أنصار.. وهذا ما تم كشفه
22:54 | 2022-03-31
31/03/2022 10:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
المنقوشة رجعت بـ1000.. اليكم ما جرى (صورة)
Lebanon 24
المنقوشة رجعت بـ1000.. اليكم ما جرى (صورة)
00:59 | 2022-04-01
01/04/2022 12:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV تُثير بلبلة.. يدها ممتلئة بالتاتو والجمهور يعلّق: "مجنونة" شاهدوا الصور
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV تُثير بلبلة.. يدها ممتلئة بالتاتو والجمهور يعلّق: "مجنونة" شاهدوا الصور
02:29 | 2022-04-01
01/04/2022 02:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ ضروري لعملية سحب الدولار من المصارف.. ما هو؟
Lebanon 24
إجراءٌ ضروري لعملية سحب الدولار من المصارف.. ما هو؟
03:45 | 2022-04-01
01/04/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب كبير... العثور على جثة فتاة في وضع التشهد وبكامل ملابسها
Lebanon 24
رعب كبير... العثور على جثة فتاة في وضع التشهد وبكامل ملابسها
12:18 | 2022-04-01
01/04/2022 12:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2022-04-01
OnePlus تعلن عن سماعات لاسلكية مميزة ورخيصة الثمن
12:00 | 2022-04-01
سم قاتل قد يتحول الى دواء... اليكم التفاصيل
10:00 | 2022-04-01
الذكاء الاصطناعي والسلاح الكيميائي... هل البشرية في خطر؟
08:00 | 2022-04-01
ميزة جديدة من واتساب... إيقاف مؤقت للتسجيلات الصوتية ثم استئنافها
05:00 | 2022-04-01
تطبيق جديد منافس لـ "إنستغرام" في هذا البلد
02:00 | 2022-04-01
شديد السخونة.. رصد أبعد نجم مسجل عن الأرض
فيديو
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
02:00 | 2022-04-01
02/04/2022 00:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
11:00 | 2022-03-31
02/04/2022 00:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
00:00 | 2022-03-31
02/04/2022 00:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact