تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تغير اسم هواتفها بسبب الغزو الروسي

Lebanon 24
01-04-2022 | 23:00
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أقدمت شركة سامسونغ للهواتف النقالة على إجراء تغييرات على تسمية بعض من طرازاتها القابلة للطي التي تحمل الحرف "Z"، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفاد تقرير نشرته "بي سي ماغازين" المهتمة بأخبار التكنولوجيا، بأن سامسونغ رفعت الحرف "Z" من اسم هواتفها القابلة للطي من طراز "Galaxy Fold3" و "Galaxy Flip3" في جميع متاجرها بإستونيا ولاتفيا.

وأضاف أن سامسونغ أقدمت بالفعل على طبع صناديق جديدة للهواتف من دون الحرف "Z".

بالمقابل يؤكد التقرير أن سامسونغ تواصل بيع هذان الطرازان تحت الاسم القديم "Galaxy Z Fold3" و "Z Flip3" في معظم الأسواق الغربية، كالولايات المتحدة ودول أميركا اللاتينية.

ومع ذلك لا يستبعد التقرير أن تقدم سامسونغ على توسيع الإجراء ليشمل باقي دول العالم.

وخلال الغزو الروسي لأوكرانيا ارتبط الحرف "Z" بالوحدات الروسية حيث تم وضعه على المركبات والمدرعات لمساعدة الروس على تمييز أنفسهم عن الوحدات الأوكرانية.

بعدها تطور ذلك ليتحول الحرف “Z" إلى أحد رموز الدعاية المؤيد للغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعد سامسونغ واحدة من بين العديد من الشركات العالمية التي انسحبت من روسيا على خلفية قيامها بغزو أوكرانيا.

ولغاية نشر هذا التقرير لم يصدر من شركة سامسونغ أي تعليق رسمي بشأن التغييرات الجديدة.
المصدر: الحرة
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