توهج قوي للغاية يندلع من الشمس.. وفيديو يوثق ما حصل

في 31 آذار كانت منطقة البقع الشمسية النشطة على الشمس شديدة الساعة 17:27 بالتوقيت العالمي، واندلع AR2975 في أقوى فئة من التوهج الذي تستطيع شمسنا القيام به، X-class تسجل في X1.3.

إنها أقوى سلسلة من التوهجات المنبعثة من المنطقة. وفي وقت كتابة هذا التقرير، أطلق AR2975 36 شعلة: توهج صغير من الفئة B، و29 شعلة متوسطة من الفئة C، و9 من أقوى مشاعل الفئة M، وهذا الوحش من الفئة X. وكل فئة من التوهجات أقوى بعشر مرات من السابقة، مع درجات متعددة داخل الفصل. وكان أقوى توهج سُجّل على الإطلاق هو توهج X28 الذي حدث في تشرين الثاني 2003.

Solar flares are powerful bursts of radiation. Harmful radiation from a flare cannot pass through Earth's atmosphere to physically affect humans on the ground, however – when intense enough – they can disturb the atmosphere in the layer where GPS & communications signals travel.

وعندما يتم إطلاق العنان للانفجارات الشمسية، والانبعاثات الكتلية الإكليلية المرتبطة بها في الاتجاه العام للأرض، يمكن أن تحدث الخدع. ويُطلق اندفاع هائل من الجسيمات الشمسية في الفضاء بين الكواكب؛ عندما تصطدم هذه الجسيمات بالمجال المغناطيسي للأرض والغلاف الجوي، تنطلق عواصف مغناطيسية أرضية.

وفي الغالب، تذهب هذه الأشياء دون أن يلاحظها أحد من قبل سكان الأرض. ويمكن أن تسبب بعض التعتيم في الراديو والملاحة، وربما بعض تقلبات شبكة الطاقة، والشفق القطبي المذهل الذي يضيء السماء القطبية حيث تترسب الجزيئات، المتسارعة على طول خطوط المجال المغناطيسي للأرض، في القطبين، حيث تتفاعل مع الغلاف الجوي.

وكان من المفترض أن يصل CME الهائل المرتبط باثنين من مشاعل AR2975 من الفئة M إلى الأرض في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى عاصفة مغناطيسية أرضية قوية. وما لم تكن في الخارج تلتقط صورا للشفق القطبي، فمن المحتمل أنك لم تلاحظ أي شيء.

وحدث توهج الفئة X، ووهج M9 القوي اللاحق، المنبعث من AR2975 بالفعل على الجانب المواجه للأرض من الشمس، لكن هذا ليس ضمانا للعواصف المغناطيسية الأرضية. وتدور المنطقة حاليا بعيدا عن الأرض، وأي جزيئات شمسية يتم إطلاقها في الفضاء قد تؤدي فقط إلى ضربة خاطفة.

ووفقا لمحللي NOAA الذين لم يتم تسميتهم من قبل Spaceweather: "صمم نموذج CME المرتبط بتوهج X1، ومن غير المحتمل أن يكون له أي تأثيرات كبيرة على الأرض". ومع ذلك، فإن فرصة حدوث الشفق القطبي مرتفعة خلال الأيام القليلة الأولى من شهر أبريل.

وتمر الشمس بدورات نشاط كل 11 عاما، بحد أدنى محدد بوضوح (مع الحد الأدنى من البقع الشمسية ونشاط التوهج) والحد الأقصى.

ويحدث الحد الأدنى عندما يكون المجال المغناطيسي الشمسي في أضعف حالاته. وهذا عندما ينقلب المجال المغناطيسي، مع تبديل القطبين الشمسيين للأماكن. ومن هذه النقطة، يزداد المجال المغناطيسي قوة، ويزداد نشاط البقع الشمسية والتوهج.

ومنذ أن حدث الحد الأدنى من الطاقة الشمسية الأحدث في كانون الأول 2019، نشهد حاليا نشاطا متصاعدا. وتظهر الدورات الشمسية السابقة مستويات مماثلة من النشاط في نفس المرحلة.

ومن المقرر أن يحدث الحد الأقصى للطاقة الشمسية في وقت ما في تموز 2025.