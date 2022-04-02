تكنولوجيا وعلوم

واتساب يكشف.. تحسينات رائعة على الرسائل الصوتية قريباً

Lebanon 24
02-04-2022 | 23:00
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بين الفينة والأخرى يطرح تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" تحديثات وميزات جديدة.

فقد كشف في بيان رسمي الأربعاء عن طرحه خلال الأسابيع المقبلة حزمة من التحسينات الرائعة على الرسائل الصوتية.‏
إيقاف واستئناف التسجيل
وتشمل هذه التغييرات قدرة المستخدمين على الاستماع إلى الرسالة الصوتية أثناء قراءتهم للدردشات الأخرى، فضلاً عن تشغيل الرسائل بسرعة 1.5 أو ضعفين.

كما سيوفر لمستخدميه ميزة إيقاف التسجيل مؤقتاً واستئنافه، وهو ما يجعلهم لا يضطروا إلى ترك فجوات كبيرة من الصمت إذا كانوا يفكرون فيما سيقولون بعد ذلك، أو أن يعيدوا التسجيل في حال كانوا بحاجة لإجراء محادثة قصيرة في الحياة الواقعية.
"مسودة"
كذلك سيتيح تطبيق المراسلة الفورية لجمهوره فرصة الاستماع إلى رسالة قبل إرسالها من خلال "مسودة"، للتأكد من عدم مقاطعتها عن طريق الخطأ، أو تضمين شيء لا يرغبون أن تحتويه رسالتهم المسجلة.

إضافة إلى ذلك سيكون المستخدمون قادرين على استكمال الاستماع إلى رسالة صوتية التي توقفوا في منتصفها، نتيجة انشغالهم بأمر ما، ما سيوفر عليهم الاستماع إلى الرسالة بالكامل.

تحسين جمالي طفيف
وأخيرا، أعلن واتساب في بيانه عن إجرائه تحسيناً جمالياً طفيفا على الرسائل الصوتية، وهي أنها ستتخذ شكل "أمواج" بدلاً من خط لإظهار تقدم تشغيل الرسالة الصوتية.

كما لفت إلى أن مستخدميه يرسلون ما معدله 7 مليارات محادثة صوتية يومياً.
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