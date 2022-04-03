مستخدو "آيفون" مهددون... اليكم التفاصيل

أصدرت شركة "آبل" (Apple) تحديثًا طارئا لإصلاح أخطاء خطيرة وجدتها في هواتف "آيفون" (iPhone) تُمكن القراصنة من استخدام هذه الأخطاء للاستيلاء على جهازك، حسب تقرير صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية.وتقول آبل إن هناك خطأين يسمحان للتطبيقات المارقة "بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية عن طريق بعض الامتيازات المسموحة في الثغرة الجديدة".والأسوأ من ذلك، تقول شركة آبل إنها على دراية بالتقارير التي تفيد بأنه "ربما تم استغلال المشكلة بشكل نشط" من قبل المحتالين.وتسمى هذه الثغرات "ثغرات يوم الصفر"، وهذا يعني أن الخطأ كان موجودا ومن المحتمل أنه تم استغلاله قبل توفر الإصلاح، ولا يعرف ما الذي قد يترتب عليه.ولحسن الحظ، من الممكن الآن تصحيح الثغرات فقط عن طريق تحديث هاتفك الآيفون.ويعد تحديث هاتفك الآيفون بانتظام أحد أفضل الدفاعات ضد المتسللين. وهي الطريقة التي تقدم بها آبل تحديثات الأمان الحيوية التي تحميك، حيث تصحح هذه التحديثات الأخطاء التي يمكن أن يستغلها المجرمون.ولهذا يفضل تشغيل التحديثات التلقائية لآيفون، حتى يكون لديك دائمًا آخر التحديثات. لكن الأمر يستحق التحقق يدويًا بعد التحديثات الجديدة أيضًا، للتأكد من حصولك عليها في أسرع وقت ممكن.ووفقًا لشركة آبل، أبلغ باحث مجهول عن الثغرة الأخيرة.ويسمى التحديث الجديد "آي أو إس 15.4.1" (iOS 15.4.1)، وإذا لم يعد جهازك يدعم تحديثات "آي أو إس"، ففكر في ترقية هاتفك قريبا جدا لتجنب مخاطر الأمن السيبراني الرئيسية.كيفية تحديث جهاز آيفون؟قبل أي تحديث رئيسي لجهاز آيفون، يجب عليك التأكد من عمل نسخة احتياطية لهاتفك، وذلك لتقليل خطر فقدان بياناتك إذا حدثت مشكلة في أثناء التحديث. وللقيام بذلك، ما عليك سوى التوجه إلى إعدادات "آي كلاود" (iCloud) على جهاز آيفون الخاص بك، ثم تشغيل خاصية "آي كلاود باك أب" (iCloud Backup).ويمكنك بدلاً من ذلك توصيل هاتفك بـ"آيتيونز" (iTunes)، ثم اختر خيار "النسخ الاحتياطي الآن".أما أسهل طريقة لتحديث جهاز آيفون، فهي لاسلكية، وما عليك سوى اتباع هذه الخطوات اليسيرة:قم بتوصيل جهاز آيفون الخاص بك بمقبس الطاقة، وقم بالاتصال بشبكة "واي فاي" (Wi-Fi).اذهب إلى "الإعدادات" (Setting)، ثم إلى "عام" (General)، واضغط "تحديث البرنامج" (Update).انقر فوق "تنزيل وتثبيت" للتحديث على الفور، أو قم بتوصيل هاتفك طوال الليل للتحديث تلقائيًا في أثناء نومك.قد تضطر إلى إدخال رمز المرور الخاص بك.إذا لم تكن لديك مساحة كافية للتحديث على هاتفك، فقد تسألك آبل عما إذا كان بإمكانها إزالة بعض التطبيقات مؤقتًا من هاتفك. لكن لا تقلق، ستعيد آبل تثبيت أي تطبيقات محذوفة، بما في ذلك أي بيانات قمت بتخزينها على تلك التطبيقات.