تكنولوجيا وعلوم

شاهد "الستوري" على إنستغرام من دون كشفك بهذه الطريقة!

Lebanon 24
03-04-2022 | 11:00
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عندما تفتح قصة شخص ما على "إنستغرام" فإنها تظهر صاحب الحساب حتى لو لم يكونوا أصدقاء، لكن هناك عدة طرق يمكنك من خلالها إلقاء نظرة خاطفة دون أن يتم اكتشافك.

إليك كيفية القيام بذلك بحسب موقع ذي صن.

قم بتشغيل وضع الطيران

افتح التطبيق بحيث يتم تحميل أحدث القصص مسبقًا على هاتفك.

ثم قم بتشغيل وضع الطيران.

سيسمح لك ذلك بمشاهدة القصص بشكل مجهول.

فقط تأكد من إغلاق التطبيق بمجرد الانتهاء حتى لا يسجل أنك شاهدته.

استخدم حساب بديل

يختار بعض الأشخاص أن يكون لديهم حساب ثانٍ مجهول الهوية على إنستغرام.

هذا يعني أنه يمكنك أيضًا النقر فوق القصص دون أن يعرف الناس من أنت.

إذا كان لديهم حساب ثانٍ فسيتعين عليك أن تكون صديقًا للشخص إذا كان حسابه خاصًا.

استخدم عارض قصص  إنستغرام

هناك العديد من المواقع التي تجلب لك كل القصص.

مرة أخرى يجب أن يكون الحساب عامًا حتى يعمل.

يظهر بحث جوجل الكثير أيضًا.

 
المصدر: اليوم السابع
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