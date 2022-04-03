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تكنولوجيا وعلوم
كيف يمكن مواجهة استنزاف بطارية آيفون وآيباد؟
Lebanon 24
03-04-2022
|
14:00
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من منا لا يعاني من مشكلة نفاذ البطارية في الهاتف، لكن يبدو أن الحل أضحى في المتناول. فقد طرحت شركة "آبل" حلا لمشكلة موجودة في آخر تحديث لنظامها "آي أو إس 15.4"، الذي تسبب في استنزاف بطارية بعض هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" اللوحية.
ووفرت الشركة تحديث "آي أو إس 15.4.1" لحل هذه المشكلة، ومشكلات أخرى تتعلق بإمكانية الوصول، وتحسين أمان الأجهزة.
وفيما لم توضح "آبل" درجة انتشار مشكلة "آي أو إس 15.4" في استنزاف البطارية، إلا أن حساب الدعم الفني الخاص بها على "تويتر" رد في وقت سابق على المستخدمين الذين يشكون من استنزافه لبطارية أجهزتهم، لافتا إلى أنه "من الطبيعي أن تحتاج تطبيقاتهم وميزاتهم إلى التعديل حتى 48 ساعة بعد التحديث".
في حين نصح موقع "ذا فيرج" بتنزيل تحديث "آي أو إس 15.4.1" الجديد، حتى إن كنت لا تعاني من تلك المشكلة
يشار إلى أنه من أجل تحميل "آي أو إس 15.4.1" على "آيفون"، يجب الانتقال إلى "الإعدادات"، ثم اختيار "عام"، وأخيرا النقر على "تحديث البرنامج".
أما من أجل تحميله على حاسوب "ماك"، فيجب الانتقال إلى "تفضيلات النظام" ثم اختيار "تحديث البرنامج".
المصدر:
العربية
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