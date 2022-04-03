تكنولوجيا وعلوم

تراجع أعداد مستخدمي تطبيق ترامب... ما السبب؟

Lebanon 24
03-04-2022 | 16:00
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بعد مرور شهر تقريبًا على إطلاق تطبيق «Truth Social»، انخفض تنزيل التطبيق بنسبة 93%. وفقًا لموقع (Dailymail)، نشر دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، مرة واحدة على التطبيق.
 
انخفاض التنزيلات والزيارات
أظهر تقرير يوم الأربعاء أن منصة دونالد ترامب الجديدة لوسائل التواصل الاجتماعي، Truth Social، شهدت انخفاضًا مذهلاً منذ إطلاقها في أواخر فبراير. بالإضافة إلى ذلك، شهد التطبيق انخفاضًا حادًا في عدد الزيارات من 6 ملايين زيارة في الأسبوع الأول له إلى 1.9 تقريبًا مليون زيارة أسبوعية الآن.

قال خبير في Sensor Tower «شهدت المنصة 872000 عملية تنزيل خلال أسبوع 21 شباط».
 
 
ترامب لم يظهر سوى مرة واحدة
يبدو أن المستخدمين ما زالوا يواجهون مشكلة في الوصول إلى الموقع، مما جعل عدد الأشخاص الذي يقومون بإنشاء حساب على قائمة الانتظار يصل إلى مئات الآلاف. قد يرجع هذا الانخفاض إلى تراجع شعبية «Truth Social»؛ لأن ترامب نفسه لم يظهر على المنصة سوى مرة واحدة.

«استعد! سيراك رئيسك المفضل قريبًا!» كانت هذه الكلمات هي المرة الوحيدة التي نشر فيها الرئيس السابق على منصته في 21 شباط، ولم ينشر أي شيء منذ ذلك الحين.

ثغرات فنية وصعوبة الوصول
كان دونالد ترامب يأمل في أن تكون Truth Social منافسًا قويًا لعمالقة التكنولوجيا مثل تويتر وفيسبوك. لم يتحقق ذلك، فمنذ ظهوره على رأس قائمة تطبيقات أبل المجانية، تراجع حتى أنه لم يعد مدرجًا في قائمة أول مائتي تطبيق.

على الجانب الآخر، لا يزال يظهر في قائمة أفضل مواقع الشبكات الاجتماعية على Apple، لكنه أقل من Yik Yak، تطبيق دردشة مشهور بين طلاب المدارس الثانوية والجامعات.

على الرغم من الارتفاع الأولي في شعبيته، واجه التطبيق بعض الثغرات الفنية منذ البداية. أبلغ المستخدمون عن أخطاء وتأخيرات في محاولة التسجيل، مما أجبرهم على البقاء في قائمة انتظار طويلة. إلى جانب ذلك، لم يصبح التطبيق متاح لمستخدمي أندرويد حتى الآن.
المصدر: المصري اليوم
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