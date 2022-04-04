تكنولوجيا وعلوم

حول الاخبار المزيفة... ميزة جديدة وهامة من غوغل

Lebanon 24
04-04-2022 | 08:00
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منذ عام تقريبًا، اتخذت غوغل بعض الخطوات البارزة نحو الحد من انتشار الأخبار المزيفة، إذ أعلنت الشركة عن ميزة تحذر الأشخاص من نتائج البحث غير الموثوق بها. والآن، أضافت الشركة هذه الميزة والتي تعمل فقط في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

فمع التحديث الأخير لمحرك البحث، تحاول غوغل تثقيف المستخدمين حول كيفية التحقق من صحة معلوماتهم، خاصةً إذا كانت الخوارزمية قد تعرفت على موضوع البحث على أنه متطور ومناقش على نطاق واسع. ويتم عرض اقتراحات مثل البحث عن اسم المؤلف لمعرفة ما إذا كان مصدرًا موثوقًا للمعلومات.


سيعمل تطبيق الأخبار أيضًا على تسمية أهم الأخبار للترويج لمصادر الأخبار التي غالبًا ما يتم الاستشهاد بها من قبل المنشورات الأخرى أو إذا كانت المقالة عبارة عن مقابلة أو بيان صحفي رسمي أو محتوى أصلي أو مقالات استقصائية، وما إلى ذلك.
 
(التقنية بلا حدود)
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