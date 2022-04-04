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تكنولوجيا وعلوم
من بين أكثر سيارات توفيرا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "Vitara" الجديدة من "سوزوكي" (فيديو)
Lebanon 24
04-04-2022
|
14:00
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كشفت شركة سوزوكي اليابانية عن بعض مواصفات سيارة Vitara الجديدة التي صممت لتكون من بين أكثر سيارات الكروس أوفر عملية وأكثرها توفيرا في استهلاك الوقود.
وحصلت السيارة الجديدة على بعض التعديلات الخارجية مقارنة بنماذج Vitara السابقة إذ جهّزت بمصابيح حديثة تعتمد على أحدث تقنيات LED، كما تغيير فيها تصميم الواجهة الأمامية وممتصات الصدمات والمرايا قليلا.
وجهّزت المركبة بنظام مولتيميديا متطوّر، ونظام إضاءة داخلي مميز، وجهّزت واجهة القيادة فيها بشاشة لمسية حديثة يمكن من خلالها مراقبة محيط الهيكل بالكاميرات والتحكم بالعديد من أنظمة السيارة.
كما زودتها سوزوكي بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرقات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات.
وتتميز المركبة باقتصاديتها في استهلاك الوقود بفضل منظومة الدفع الجديدة التي حصلت عليها والتي تضم محركات بنزين ومحركات كهربائية، إذ تستهلك المنظومة ما بين 5.3 و5.8 ليتر من الوقود لكل 100 كلم تقطعها السيارة، كما توفر لها القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 13.5 ثا.
المصدر: روسيا اليوم
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