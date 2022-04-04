تكنولوجيا وعلوم

كيف نسرّع عمل الإنترنت في الهواتف؟

Lebanon 24
04-04-2022 | 23:00
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يعاني العديد من مستخدمي الأجهزة والهواتف الذكية من بطء عمل الإنترنت في أجهزتهم أحيانا فهل توجد بعض الطرق البسيطة التي يمكن اتباعها لمعالجة تلك المشكلة؟
وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال الخبير التقني ورئيس قسم تطوير البنى التحتية في شركة Yota الروسية، أندريه تروفيموف:"مالكو الأجهزة الذكية الحديثة لديهم فرصة أكبر للحصول على سرعة إنترنت أعلى من أصحاب الأجهزة الأقدم، لكن توجد بعض الطرق للاستفادة من أقصى القدرات للجهاز القديم أيضا، فعلى سبيل المثال يمكن تأجيل مشاهدة الفيديوهات العالية الدقة أو تحميل الملفات عبر بروتوكولات P2P من فترة ذروة استخدام الإنترنت أي خلال النهار إلى الفترة المسائية على سبيل المثال".
وأضاف "من الأشياء التي تؤثر على سرعة الإنترنت في الجهاز أيضا هي التطبيقات التي تعمل في الخلفية، لذا ينصح بإغلاق التطبيقات غير المستخدمة أو غير الضرورة عند عدم الحاجة إليها، كما ينصح بعدم استخدام الخدمات السحابية عبر الإنترنت عند عدم الضرورة، وعند استعمال تطبيقات  VPN يجب استعمال التطبيقات المستقرة الأداء أيضا.. ومن الأمور التي تؤثر على سرعة الإنترنت عبر الشبكات الخلوية المسافة بين الهاتف وبرج الاتصالات واختيار الموقع المناسب في المنزل أو مكان العمل لاستخدام الهاتف ليكون قادرا على تلقي إشارات الأبراج بشكل مناسب".
المصدر: روسيا اليوم
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