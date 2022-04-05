تكنولوجيا وعلوم

تتعلّق بالـForward... ميزة إيجابية وسلبية من "واتساب" فما هي؟

Lebanon 24
05-04-2022 | 02:00
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أطلق تطبيق التواصل الفوري "واتساب" ميزة جديدة، يمكن النظر إليها على أنها إيجابية للبعض، لكنها سلبية للبعض الآخر.
 
وذكر موقع (WABetaInfo)، الذي يتابع تطورات التطبيق أولا بأول، أن "واتساب" يختبر حاليّا تقنية الحد من تمرير الرسائل (Forward) لوقف البريد المزعج والرسائل المضللة حسبما نقلت سكاى نيوز.
 
وتعمل الميزة الجديدة على وضع قيود على تمرير الرسائل للمجموعات، فلا يمكن إجراء هذا الأمر إلا مرة واحدة فقط في الوقت عينه، خلافا لما هو سائد حاليّا.
 
وتمنع قيود الميزة المستخدمين من تمرير الرسائل إلى مجموعات دردشة متعددة، وهو ما يحد من احتمال وصول المحتوى المزعج إلى بقية المستخدمين.
 
وستكون هذه الميزة مطروحة في كل الهواتف التي تعمل بنظامي "آي أو أس" و"أندرويد".
 
وبدأ "واتساب" في اختبار هذه الميزة أولا في النسخة التجريبية "أندرويد بيتا"، وفي وقت لاحق أطلقها في نسخة " آي أو أس".
المصدر: اليوم السابع
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