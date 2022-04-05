أغنى رجال العالم يشتري حصة 9.2% من تويتر

استحوذ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، على حصة 9.2% من تويتر بحسب تقرير بلومبرج نيوز، وفقًا للإيداع اشترى ماسك الحصة في 14 آذار، ولطالما كان ماسك أحد أكثر مستخدمي تويتر شهرة، ارتفع سعر سهم تويتر بأكثر من 25% في تداول ما قبل السوق في الأخبار.وقالت CNBC أن أسهم ماسك على تويتر بلغت قيمتها 2.89 مليار دولار بناءً على سعر إغلاق يوم الجمعة الماضية، تم تصنيف أسهم ماسك على أنها حصة سلبية، لكن المحلل Dan Ives في Wedbush أخبر قناة CNBC أن الشراء "قد يؤدي إلى نوع من الاستحواذ" حسبما نقل موقع The verege.كان ماسك يشكك علنًا في نهج تويتر لحرية التعبير عبر استطلاع أُجري على حسابه على Twitter في 25 (آذار) حيث قال فى تغريدة "حرية التعبير ضرورية لديمقراطية فاعلة، هل تعتقد أن تويتر يلتزم بشدة بهذا المبدأ؟ "عواقب هذا الاستطلاع ستكون مهمة".غرد ماسك في اليوم التالي، قبل أن يسأل علنًا عما إذا كانت هناك حاجة إلى "منصة جديدة"، "بالنظر إلى أن تويتر بمثابة ساحة عامة فعلية للمدينة، فإن الفشل في الالتزام بمبادئ حرية التعبير يقوض الديمقراطية بشكل أساسي"، بالنظر إلى أن ماسك اشترى حصته في Twitter في 14 آذار، يبدو أن هذه التعليقات جاءت بعد قراره بشراء حصة.