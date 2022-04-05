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تكنولوجيا وعلوم
بعد شرائه أكبر نسبة في تويتر.. ماسك يضغط لإضافة زر طال انتظاره
Lebanon 24
05-04-2022
|
12:58
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بعد ساعات قليلة من إعلان استحواذ إيلون ماسك، على حصة تبلغ 9.2 في المئة من تويتر، هي الأكبر في الشركة، سأل الملياردير الأميركي متابعيه على التطبيق، الذين يبلغون أكثر من 80 مليون شخص، إن كانوا يريدون إضافة زر جديد في التغريدات.
وأطلق مالك شركتي تسلا للسيارات الكهربائية وسبيس أكس الفضائية، استطلاعا على حسابه ليسأل رواد تطبيق التدوينات الصغيرة، إن كانوا يريدون إضافة زر "التحرير"، مما يمنح المستخدم حرية تعديل محتوى تغريدته أو إعادة تحريرها.
ويبدو أن ماسك، قصد أن يخطأ في تهجئة كلمة نعم حيث كتبها بالإنكليزية "yse" بدلا من yes، كما كتب لا "on" بدلا من "no"، لتوضيح وجهة نظره.
وحتى وقت كتابة هذا المقال، تلقى استطلاع ماسك على تويتر حوالي 3 ملايين تصويت، منهم أكثر من 73 في المئة صوتوا بنعم.
وعلى الرغم من استثماره أكثر من ملياري دولار في تويتر، فمن غير المحتمل أن يمتلك ماسك، بالفعل القدرة على إضافة ميزات جديدة إلى التطبيق الشهير، مثل إضافة زر لإعادة تحرير أو تعديل صياغة التغريدة، بحسب موقع "ماشابل"، لكن شراءه 73 مليون سهم في الشركة، يمنحه تأثيرا أكبر فيما يتعلق بتوجيه الشركة.
ومنذ بضعة أيام فقط، أثار تطبيق تويتر نفسه احتمالية إضافة زر لتعديل التغريدة قريبا، حيث غرد الحساب الرسمي للشركة بأنها "تعمل على زر تعديل". ومع ذلك، لاحظ بعض المستخدمين أن إعلان تويتر تم نشره في تاريخ الأول من نيسان، المرتبط بيوم "كذبة نيسان" الشهيرة.
المصدر: الحرة
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