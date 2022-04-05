تكنولوجيا وعلوم

بعد شرائه أكبر نسبة في تويتر.. ماسك يضغط لإضافة زر طال انتظاره

Lebanon 24
05-04-2022 | 12:58
A-
A+
Doc-P-939137-637847856547821448.jpg
Doc-P-939137-637847856547821448.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد ساعات قليلة من إعلان استحواذ إيلون ماسك، على حصة تبلغ 9.2 في المئة من تويتر، هي الأكبر في الشركة، سأل الملياردير الأميركي متابعيه على التطبيق، الذين يبلغون أكثر من 80 مليون شخص، إن كانوا يريدون إضافة زر جديد في التغريدات. 

وأطلق مالك شركتي تسلا للسيارات الكهربائية وسبيس أكس الفضائية، استطلاعا على حسابه ليسأل رواد تطبيق التدوينات الصغيرة، إن كانوا يريدون إضافة زر "التحرير"، مما يمنح المستخدم حرية تعديل محتوى تغريدته أو إعادة تحريرها.

ويبدو أن ماسك، قصد أن يخطأ في تهجئة كلمة نعم حيث كتبها بالإنكليزية "yse" بدلا من yes، كما كتب لا "on" بدلا من "no"، لتوضيح وجهة نظره.
 
وحتى وقت كتابة هذا المقال، تلقى استطلاع ماسك على تويتر حوالي 3 ملايين تصويت، منهم أكثر من 73 في المئة صوتوا بنعم. 

وعلى الرغم من استثماره أكثر من ملياري دولار في تويتر، فمن غير المحتمل أن يمتلك ماسك، بالفعل القدرة على إضافة ميزات جديدة إلى التطبيق الشهير، مثل إضافة زر لإعادة تحرير أو تعديل صياغة التغريدة، بحسب موقع "ماشابل"، لكن شراءه 73 مليون سهم في الشركة، يمنحه تأثيرا أكبر فيما يتعلق بتوجيه الشركة.

ومنذ بضعة أيام فقط، أثار تطبيق تويتر نفسه احتمالية إضافة زر لتعديل التغريدة قريبا، حيث غرد الحساب الرسمي للشركة بأنها "تعمل على زر تعديل". ومع ذلك، لاحظ بعض المستخدمين أن إعلان تويتر تم نشره في تاريخ الأول من نيسان، المرتبط بيوم "كذبة نيسان" الشهيرة.
المصدر: الحرة
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:11 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:22 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-04-05
14:00 | 2022-04-05
11:00 | 2022-04-05
08:00 | 2022-04-05
05:00 | 2022-04-05
02:00 | 2022-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website