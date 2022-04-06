تكنولوجيا وعلوم

كيف تعرف أنك محظور على "واتساب"؟ إليك 5 طرق

Lebanon 24
06-04-2022 | 08:00
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يُعدُّ الحظر ميزة في تطبيق "واتساب" تحافظ على سلامة المستخدمين وتحميهم من المضايقات، وهناك خمس طرق يمكن اتباع أي منها لمعرفة ما إذا كان قد تم حظرك من قبل إحدى جهات الاتصال الخاصة بك، وفقا لما نشرته البيان الاماراتيه .

الطريقة الأولى: تحقق من حالة آخر ظهور لجهة الاتصال من أبرز العلامات التي ستوضح لك ما إذا كان قد تم حظرك على الواتساب، هي أنك لن تكون قادرا على رؤية آخر ظهور last seen، لهذا الشخص بعد الدخول إلى المحادثة، حيث يوفر التطبيق إمكانية معرفة حالة نشاط المستخدمين بمجرد النقر على المحادثة أو بالدخول إلى الملف الشخصي لجهة اتصال معينة، فإذا كانت لا ترى هذه الرسالة فقد يعني ذلك أنه تم حظرك.

الطريقة الثانية: تحقق من علامات وصول الرسالة علامة أخرى تدل على حظرك من قبل جهات اتصالك على واتساب، هي علامات وصول الرسائل الزرقاء، وهي الطريقة التي يوفرها واتساب للكشف عما إذا كانت الرسالة قد تم استلامها وقراءتها أم لا، ويمكنك التأكد من أن جهة اتصال معينة قد قامت بحظرك عبر إرسال رسالة إلى الشخص المشكوك بأمره فإن حصلت رسالتك على إشارة "صح" واحدة رمادية، فهذا يعني أن مالك هذا الحساب قد قام بحظرك.

الطريقة الثالثة: تحقق من صورة الملف الشخصي لجهة الاتصال إذا قام شخص ما بحظرك على واتساب، فلن يتم تحديث ملف تعريف المستخدم على هاتفك، هذا يعني أنك لن تستطيع رؤية أي تحديث لصورة الملف الشخصي لجهة الاتصال التي تشك بأن صاحب الحساب قاما بحظرك.

الطريقة الرابعة: اتصل بالمستخدم على "واتساب" ابدأ بالعثور على المستخدم في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك وحاول إجراء مكالمة صوتية عبر "واتساب" مع الشخص الذي تظن أنه قام بحجب حسابك، إذا تم إجراء المكالمة، فهذا يعني أنه لم يتم حظرك.

الطريقة الخامسة: اختبار المجموعة ابدأ بإنشاء مجموعة جديدة وإضافة اثنين من جهات اتصالك، ثم قم بمحاولة إضافة جهة الاتصال التي تشك أنها حظرتك، وفي حال فشلت في إضافتها إلى مجموعتك وتلقيت رسالة خطأ تفيد بأنه ليس لديك الإذن لإضافتها، فهذا يعني أنه تم حظرك بالفعل.
المصدر: اليوم السابع
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