22
o
بيروت
29
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
كيف تعرف أنك محظور على "واتساب"؟ إليك 5 طرق
Lebanon 24
06-04-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعدُّ الحظر ميزة في تطبيق "واتساب" تحافظ على سلامة المستخدمين وتحميهم من المضايقات، وهناك خمس طرق يمكن اتباع أي منها لمعرفة ما إذا كان قد تم حظرك من قبل إحدى جهات الاتصال الخاصة بك، وفقا لما نشرته البيان الاماراتيه .
الطريقة الأولى: تحقق من حالة آخر ظهور لجهة الاتصال من أبرز العلامات التي ستوضح لك ما إذا كان قد تم حظرك على الواتساب، هي أنك لن تكون قادرا على رؤية آخر ظهور last seen، لهذا الشخص بعد الدخول إلى المحادثة، حيث يوفر التطبيق إمكانية معرفة حالة نشاط المستخدمين بمجرد النقر على المحادثة أو بالدخول إلى الملف الشخصي لجهة اتصال معينة، فإذا كانت لا ترى هذه الرسالة فقد يعني ذلك أنه تم حظرك.
الطريقة الثانية: تحقق من علامات وصول الرسالة علامة أخرى تدل على حظرك من قبل جهات اتصالك على واتساب، هي علامات وصول الرسائل الزرقاء، وهي الطريقة التي يوفرها واتساب للكشف عما إذا كانت الرسالة قد تم استلامها وقراءتها أم لا، ويمكنك التأكد من أن جهة اتصال معينة قد قامت بحظرك عبر إرسال رسالة إلى الشخص المشكوك بأمره فإن حصلت رسالتك على إشارة "صح" واحدة رمادية، فهذا يعني أن مالك هذا الحساب قد قام بحظرك.
الطريقة الثالثة: تحقق من صورة الملف الشخصي لجهة الاتصال إذا قام شخص ما بحظرك على واتساب، فلن يتم تحديث ملف تعريف المستخدم على هاتفك، هذا يعني أنك لن تستطيع رؤية أي تحديث لصورة الملف الشخصي لجهة الاتصال التي تشك بأن صاحب الحساب قاما بحظرك.
الطريقة الرابعة: اتصل بالمستخدم على "واتساب" ابدأ بالعثور على المستخدم في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك وحاول إجراء مكالمة صوتية عبر "واتساب" مع الشخص الذي تظن أنه قام بحجب حسابك، إذا تم إجراء المكالمة، فهذا يعني أنه لم يتم حظرك.
الطريقة الخامسة: اختبار المجموعة ابدأ بإنشاء مجموعة جديدة وإضافة اثنين من جهات اتصالك، ثم قم بمحاولة إضافة جهة الاتصال التي تشك أنها حظرتك، وفي حال فشلت في إضافتها إلى مجموعتك وتلقيت رسالة خطأ تفيد بأنه ليس لديك الإذن لإضافتها، فهذا يعني أنه تم حظرك بالفعل.
المصدر: اليوم السابع
الأكثر قراءة
لجميع المواطنين.. خبرٌ جديد عن "إشتراك الموتور"
Lebanon 24
لجميع المواطنين.. خبرٌ جديد عن "إشتراك الموتور"
13:41 | 2022-04-05
05/04/2022 01:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جنون طقس نيسان: أمطار بعد حرارة الـ 30 درجة.. وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
Lebanon 24
جنون طقس نيسان: أمطار بعد حرارة الـ 30 درجة.. وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
00:30 | 2022-04-06
06/04/2022 12:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهد بالفيديو... حيوان برّي غريب على سفوح جبل المكمل!
Lebanon 24
شاهد بالفيديو... حيوان برّي غريب على سفوح جبل المكمل!
01:07 | 2022-04-06
06/04/2022 01:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
حلب تغرق في الظلام.. "الواقع المر" دفع السوريين لبدائل قديمة
Lebanon 24
حلب تغرق في الظلام.. "الواقع المر" دفع السوريين لبدائل قديمة
14:00 | 2022-04-05
05/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يحتفل بخطوبته.. والعروس الشقراء تلفت الأنظار بجمالها (صور)
Lebanon 24
فنان لبناني يحتفل بخطوبته.. والعروس الشقراء تلفت الأنظار بجمالها (صور)
04:00 | 2022-04-06
06/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:00 | 2022-04-06
مأخوذة من الأرض... صورة للمحطة الدولية تظهر رائدين يسيران في الفضاء
02:00 | 2022-04-06
رغم انتقاده الدائم للموقع... لماذا اشترى إيلون ماسك حصة في تويتر؟
23:00 | 2022-04-05
هل يؤثر الـ metaverse على صحتنا العقلية؟
16:00 | 2022-04-05
"روس كوم نادزور" تهدد "ويكيبيديا" بغرامة كبيرة
14:00 | 2022-04-05
بميزة جديدة... "أندرويد" القادم قد يغيّر مستقبل الهواتف
12:58 | 2022-04-05
بعد شرائه أكبر نسبة في تويتر.. ماسك يضغط لإضافة زر طال انتظاره
فيديو
في أول ظهور له بعد شفائه.. الفنان الشهير يبكي بسبب جحود أبنائه وزوجته (فيديو)
Lebanon 24
في أول ظهور له بعد شفائه.. الفنان الشهير يبكي بسبب جحود أبنائه وزوجته (فيديو)
09:25 | 2022-04-06
06/04/2022 17:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-04-05
06/04/2022 17:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تُهاجم ماغي بو غصن: اشتغلت معنا كومبارس! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تُهاجم ماغي بو غصن: اشتغلت معنا كومبارس! (فيديو)
04:25 | 2022-04-05
06/04/2022 17:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact