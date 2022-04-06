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تكنولوجيا وعلوم
تعرفوا إلى سيارة "Corolla" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
06-04-2022
|
11:00
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كشفت تويوتا عن سيارة Corolla الجديدة كليّا والتي حملت معها تعديلات تجعلها من بين أكثر السيارات الشبابية تميزا.
وأتت السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك انسيابي يحمل طابعا رياضيا، معدّلا عن هياكل سيارات Corolla الهاتشباك السابقة، لكنه أتى أخفّ وزنا إذ صنع غطاء المحرك والأبواب الأمامية فيه من الألومينيوم، كما صنع سقفه من ألياف الكربون المقوّاة.
ومقارنة بمركبات Corolla الهاتشباك السابقة حصلت السيارة الجديدة على مقدمة أعرض بمقدار 20 ملم تقريبا عند فتحات العجلات وأصبحت أعرض بمقدار 30 ملم أيضا عند فتحات العجلات من الخلف، كما أضيفت إليها دعامات إضافية من الخلف وفي مقدمة الهيكل وأسفل خزان الوقود.
وجهّزت السيارة بعجلات رياضية عريضة، وجنح هوائي على مؤخرة الهيكل لزيادة الثبات على السرعات العالية، وحصلت واجهاتها الأمامية على شبك عريض لغطاء المبرد وعلى فتحات هوائية بتصميم مميز.
وستطرحها تويوتا بمحرك G16E-GTS التوربيني بسعة 1.6 ليتر الذي يولد عزما يعادل 304 أحصنة، وعلب سرعة iMT يدوية بست سرعات مجهزة بوظيفة الضبط التلقائي لسرعة العمود المرفقي عند تبديل السرعة.
المصدر: روسيا اليوم
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