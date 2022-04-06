تكنولوجيا وعلوم

بقدرات تصوير فائقة... هذه مواصفات هاتف "Realme" الجديد

Lebanon 24
06-04-2022 | 14:00
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أعلنت Realme السابع من الشهر الجاري موعدا للكشف عن هاتف جديد سيأتي بكاميرات ذي قدرات تصوير ممتازة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (108+2+2) ميغابيكسل تتمتع بمعدل تركيز بؤري عال جدا، كما جهّزت بتقنيات متطورة لتصوير الماكرو، أما الكاميرا الأمامية فيه فستكون بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.


وسيحصل الهاتف على الأغلب على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 399 شمعة/م.


وسيضمن الأداء الممتاز له معالج ثماني النوى، ومعالج رسوميات Super AMOLED، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.

كما سيحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C لشحن ونقل البيانات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.
المصدر: روسيا اليوم
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