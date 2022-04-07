تويتر تتحدث عن إضافة خاصيّة ينتظرها الملايين... ما هي؟

قالت شركة تويتر إنها تعمل على إضافة خاصية (تعديل) التغريدات منذ العام الماضي وستختبرها مع أعضاء محددين في خدمة تويتر بلو في الأشهر المقبلة.





وكشف ماسك عن حيازته حصة 9.2 في المئة في تويتر، وبدأ الاستطلاع حول هذه الخاصية التي طال انتظارها والتي تعمل الشركة عليها.



لكن تويتر ذكرت في تغريدة أنها لم تحصل على فكرة خاصية التعديل من استطلاع الرأي الذي بدأه ماسك. وتأتي هذه الأخبار، التي أثارتها تويتر لأول مرة في أول نيسان، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة تغييرا أوسع في الاتجاه بعدما أصبح إيلون ماسك أكبر مساهم فيها وانضمامه إلى مجلس الإدارة بعد التشكيك في التزام منصة التواصل الاجتماعي بحرية التعبير.وكشف ماسك عن حيازته حصة 9.2 في المئة في تويتر، وبدأ الاستطلاع حول هذه الخاصية التي طال انتظارها والتي تعمل الشركة عليها.لكن تويتر ذكرت في تغريدة أنها لم تحصل على فكرة خاصية التعديل من استطلاع الرأي الذي بدأه ماسك.