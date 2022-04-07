تكنولوجيا وعلوم

من أجمل سيارات الـ"كروس أوفر" وأكثرها تطورا... تعرفوا إلى مركبة "JAC" الجديدة

Lebanon 24
07-04-2022 | 11:00
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تستعد شركة JAC الصينية لطرح مركبتها الجديدة التي صنفت كواحدة من أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها تطورا من النواحي التقنية.

وتأتي سيارة Sehol QX الجديدة بهيكل كروس أوفر انسيابي يتميز بتصميم واجهته الأمامية التي تحوي خطا زجاجيا أنيقا يمتد على كامل عرضها بين المصابيح.

ويأتي هيكل السيارة بطول 4 أمتار و60 سم تقريبا، بعرض 189 سم، وارتفاع 170 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 272 سم.


وصممت قمرة هذه المركبة لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية، إذ جهزت بصفين من المقاعد المريحة المزودة بأنظمة تدفئة، كما حصلت واجهة القيادة فيها على نظام مولتيميديا متطور وعلى شاشة لمسية كبيرة تمتد من قبالة السائق حتى من منتصف الواجهة.

وجهّزت السيارة بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وعجلات ذات أقراص مصنوعة من الكروم بمقاس 18 إنشا.

وستطرحها JAC بمحرك بنزين توربيني بسعة 1.5 يولد عزما يعادل 184 حصانا، وعلب سرعة يدوية وأوتوماتيكية بست سرعات، كما جهزتها بحساسات متطورة تتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا في الحالات الطارئة.
المصدر: روسيا اليوم
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