تكنولوجيا وعلوم

تسريبات تكشف عن بعض مواصفات الجيل الجديد من هواتف "سامسونغ" القابلة للطي... ما هي؟

Lebanon 24
07-04-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-939738-637849310235204280.jpg
Doc-P-939738-637849310235204280.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية بعض المواصفات التي ستحصل عليها هواتف Galaxy Z Fold4 المنتظر ظهورها العام الجاري.

وتبعا لصحيفة ETNews الكورية الجنوبية فإن "هواتف Z Fold الجديدة ستختلف بشكل كبير عن سابقاتها من نفس الأسرة، وستتغير فيها آلية تثبيت الشاشة المرنة على الهيكل، فبدلا من تثبيت الشاشة بمفصلين من الأعلى والأسفل ستثبت على مفصل واحد طولي سيكون خلفا في المنتصف، وهذا الأمر سيجعل الهواتف الجديدة أنحف وأخف وزنا من Z Fold3".


وتشير بعض التسريبات إلى أن هواتف Galaxy Z Fold4 ستحصل على كاميرات عالية الأداء فيها عدسة مقربة بدقة 10 ميغابيكسل، شبيهة بتلك الموجودة في كاميرات هواتف Galaxy S22 و +Galaxy S22، كما قد تحتوي تلك الكاميرا على عدسة بدقة 108 ميغابيكسل.

وستحصل هذه الهواتف أيضا على دعم للقلم الذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وعلى ميزة تقسيم الشاشة لتشغيل عدة تطبيقات في وقت واحد، كما يفترض أن تحصل بطاريتها على ميزتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2022-04-08
05:00 | 2022-04-08
02:00 | 2022-04-08
16:00 | 2022-04-07
14:00 | 2022-04-07
11:00 | 2022-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website