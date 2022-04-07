تسريبات تكشف عن بعض مواصفات الجيل الجديد من هواتف "سامسونغ" القابلة للطي... ما هي؟

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية بعض المواصفات التي ستحصل عليها هواتف Galaxy Z Fold4 المنتظر ظهورها العام الجاري.وتبعا لصحيفة ETNews الكورية الجنوبية فإن "هواتف Z Fold الجديدة ستختلف بشكل كبير عن سابقاتها من نفس الأسرة، وستتغير فيها آلية تثبيت الشاشة المرنة على الهيكل، فبدلا من تثبيت الشاشة بمفصلين من الأعلى والأسفل ستثبت على مفصل واحد طولي سيكون خلفا في المنتصف، وهذا الأمر سيجعل الهواتف الجديدة أنحف وأخف وزنا من Z Fold3".وتشير بعض التسريبات إلى أن هواتف Galaxy Z Fold4 ستحصل على كاميرات عالية الأداء فيها عدسة مقربة بدقة 10 ميغابيكسل، شبيهة بتلك الموجودة في كاميرات هواتف Galaxy S22 و +Galaxy S22، كما قد تحتوي تلك الكاميرا على عدسة بدقة 108 ميغابيكسل.وستحصل هذه الهواتف أيضا على دعم للقلم الذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وعلى ميزة تقسيم الشاشة لتشغيل عدة تطبيقات في وقت واحد، كما يفترض أن تحصل بطاريتها على ميزتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.