تكنولوجيا وعلوم

تحديث في "واتسآب".. ميزة الاقتراع تجتاح هواتفكم قريباً!

Lebanon 24
07-04-2022 | 09:15
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تعمل "واتس آب" حاليا على إنشاء ميزة فريدة للغاية في إصدار تجريبي من تطبيقها، والتي يتوقع أن يتم إطلاقها رسميا قريبا.

وكشف موقع WABetaInfo عن الميزة الجديدة والتي ستسمح للمستخدمين قريبا بإجراء استطلاعات الرأي داخل المجموعات. وفي الأسابيع القليلة المقبلة، قد يرى المستخدمون ميزة الاقتراع التي يتم اختبارها حاليا على أحدث إصدار تجريبي للتطبيق.

ويشار إلى أن استطلاعات الرأي هي خيار متاح في معظم التطبيقات مثل"تويتر" و"تلغرام" و"فيسبوك"، ولذا، يبدو أنه حان الوقت للحصول على الميزة على "واتس آب".

ومع التحديث الجديد ، يجب أن يكون المستخدمون قادرين على إنشاء سؤال بخيارات مخصصة للردود التي يمكن للأشخاص في الدردشة الجماعية التصويت لها.

وسيسمح الاستطلاع بشكل أساسي فقط لأعضاء المجموعة برؤية استطلاعات الرأي والنتائج.

ولسوء الحظ يبدو أنه لم يقع الكشف عن أي تفاصيل حول متى أو حتى إذا كانت الميزة ستطرح للجمهور على نطاق واسع.

وغالبا ما تختبر "واتس آب" ميزات جديدة على تطبيقها التجريبي WhatsApp beta، ويستغرق الكثير منها شهورا قبل طرحها.

ومن الممكن أيضا أن تقرر الشركة المملوكة لـ"ميتا" أن تلغي الميزة تماما قبل إطلاقها بشكل عام.
المصدر: روسيا اليوم
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