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منوعات
عرض أول تغريدة على "تويتر" للبيع... ما هو المبلغ المعروض؟
Lebanon 24
07-04-2022
|
14:00
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عرضت أول تغريدة نشرت على موقع "تويتر" للمؤسس المشارك في المنصة جاك دورسي، للبيع مقابل 48 مليون دولار، أي 16 ضعف المبلغ الذي دفعه مالكها لقاءها قبل عام.
وأعلن رجل الأعمال الإيراني والناشط في مجال العملات المشفرة سينا إستافي على "تويتر"، أنه سيطرح التغريدة للبيع مقابل 14969 من عملة "إيثر" المشفرة.
وأشار إستافي إلى أنه سيخصص ما نسبته 50 في المئة من عائد بيع التغريدة لمؤسسة "غيف دايركت" الخيرية، وفقما ذكرت "بلومبيرغ".
وبيعت أول تغريدة "تويتر" والتي نشرها دورسي في عام 2006 مقابل مليونين و900 ألف دولار في مزاد رقمي.
والتدوينة المعروضة للبيع مقتضبة للغاية ولا تقول شيئا مذهلا، فهي مجرد تغريدة يقول فيها دورسي "أعمل على إطلاق تويتر الخاص بي".
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