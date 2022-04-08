تكنولوجيا وعلوم

ما سبب الاحترار المفاجئ الذي أصاب القطبين الشمالي والجنوبي؟

Lebanon 24
08-04-2022 | 05:00
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رجّح العالم ومدير معهد أبحاث القطبين الشمالي والجنوبي الروسي، ألكسندر ماكاروف، أن الاحترار المفاجئ الذي سجّل الشهر الماضي في القطبين قد يكون مجرد صدفة، وفقا لتقرير RT .

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال ماكاروف: "في محطة فوستوك الروسية الموجودة في القطب الجنوبي سجّلت موازين الحرارة في 18 آذار الفائت رقما قياسيا هو 17.7 درجة مئوية تحت الصفر بدلا من 55-66 درجة تحت الصفر، أي أن الحرارة كانت أعلى من تلك المعتادة لهذا المكان في مثل هذه الفترة من السنة، وفي نفس الوقت أيضا غطّت موجة من الحرارة المرتفعة منطقة القطب الشمالي، وسجلت درجات حرارة مرتفعة أكثر من المعتاد بمقدار 3.9 درجة مئوية".

وأضاف "في رأيي إن هذا الأمر الذي حصل فى القارتين فى الفترة المذكورة قد يكون مجرد صدفة بسيطة، ومن غير الصحيح تحليل الصدف المؤقتة، فالامر سيكون شبيها بتحليل تساقط الثلوج في وقت واحد في فلاديفوستوك والمطر في موسكو على سبيل المثال".

وأشار العالم إلى "أن الاحترار في قطبي الأرض تمت ملاحظته بالفعل منذ أكثر من عام، ولوحظ أيضا دمار الأنهار الجليدية في القارة القطبية الجنوبية، ومع ذلك فمن السابق لأوانه القول إن هذا الاحترار في القطبين يعكس نشاط التغيرات التي تتم ملاحظتها أحيانا".
المصدر: اليوم السابع
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