تكنولوجيا وعلوم

لمحاربة سرقة هواتف آيفون... خطّة محكمة من آبل!

Lebanon 24
08-04-2022 | 02:00
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كشفت تقارير عن "خطة ذكية" من شركة أبل، لمحاربة سرقة هواتف آيفون، باتباع استراتيجية قديمة لمنع السرقات.


وفقا لموقع "ماك رومرز" المختص بأخبار شركة أبل، فإن الشركة تخطط لإخطار متاجر أبل بالهواتف المسروقة، التي بدورها سترفض شراء أو تصليح تلك الهواتف، مما يضع السارقين في "مأزق".

وسيستطيع المستخدمين وضع بيانات هاتفهم في قائمة "جي إس أم أيه ديفايس" العالمية التي يمكن لأي شخص استخدامها للإبلاغ عن هاتف مفقود.

وإذا قام أي شخص بإحضار هاتف آيفون لغرض بيعه، فستحصل أنظمة محلات أبل وغيرها من محلات الإلكترونيات على "إنذار" من قاعدة البيانات هذه، تعلمهم بأن الهاتف مسروق، مما سيجنبهم التعامل مع المستخدم فورا.

وبذلك ستستخدم شركة أبل طريقة "كلاسيكية" اتبعتها شركات السيارات، لمنع سرقة جهاز "الستيريو"، بجعله معقدا جدا، ولا يسهل تركيبه في سيارات أخرى، مما أحبط السارقين.

وكذلك أبل، لن تمنع سرقة الهاتف نفسه، لكنها ستجعل إعادة بيعه والتجارة به أمرا شبه مستحيل، حيث سيتم تسجيله كجهاز "مسروق"، يحبط السارقين ويبعدهم عن "جيوب المستخدمين".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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