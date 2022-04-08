تكنولوجيا وعلوم

تكنولوجيا... كيف تؤثر التوترات بين الصين وتايوان على كل شخص في العالم تقريبا؟

Lebanon 24
08-04-2022 | 08:00
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تلعب تايوان دورًا حاسمًا في التأكد من حصول العالم على أحدث أجهزته التكنولوجية، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى الأسلحة المتقدمة، في الوقت المناسب. السبب وراء ذلك هو أن الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي والتي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة تعتبر رائدة في توريد رقائق أشباه الموصلات.

ولكن مع تصاعد التوترات بين تايبيه وبكين، أصبح مصير تلك الصناعة مصدر قلق عالمي. وحذر الخبراء من أن أي تعطيل لإمدادات الرقائق في تايوان يمكن أن يشل إنتاج معدات رئيسية، مما يؤثر على كل شخص في العالم تقريبًا.

كانت الجزيرة تواجه تحركات عسكرية متزايدة من الصين في الأشهر الأخيرة. ردا على ذلك، كثفت تايوان تدريباتها العسكرية، وخصصت مبلغًا قياسيًا من الإنفاق الدفاعي هذا العام.

تعد الرقائق المتقدمة التي تصنعها تايوان جزءًا لا غنى عنه في كل شيء من الهواتف الذكية إلى الغسالات.

قال روي لي، نائب المدير التنفيذي في معهد تشونغ هوا للبحوث الاقتصادية في تايوان، إنه إذا حدث صراع على مضيق تايوان، "فسيكون كارثيًا ليس فقط لتايوان، ليس فقط للصين، ولكن أيضًا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل شخص آخر".
المصدر: سي أن أن
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