تكنولوجيا وعلوم

اكتشاف ضوضاء على المريخ... ما مصدرها؟

Lebanon 24
09-04-2022 | 02:00
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كشف بحث جديد عن زلازل لم يتم اكتشافها من قبل تحت سطح المريخ في صورة ضوضاء، والتي يعتقد الخبراء أنها دليل على أن الكوكب يستضيف بحرًا من الصهارة في عباءته، ويعتقدون أن أفضل تفسير لـ "زلازل المريخ" هو النشاط البركاني المستمر تحت سطح المريخ، ويعتقدون أن الكوكب أكثر نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا مما كان يعتقد في البداية.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اعتقد الخبراء لفترة طويلة أنه لم يكن هناك الكثير مما يحدث داخل المريخ، لكن الباحثين في الجامعة الوطنية الأسترالية توصلوا إلى اكتشافهم بعد تمشيط البيانات من مسبار إنسايت المريخ التابع لناسا.
 
قال عالم الجيوفيزياء هرفوجي تكاليتش من الجامعة الوطنية الأسترالية في أستراليا: "إن معرفة أن وشاح المريخ لا يزال نشطًا أمر بالغ الأهمية لفهمنا لكيفية تطور المريخ ككوكب".
 
وأضاف العالم، أنه يمكن أن تساعدنا هذه المعلومة في الإجابة عن الأسئلة الأساسية حول النظام الشمسي وحالة قلب المريخ، والعباءة، وتطور المجال المغناطيسي الذي يفتقر إليه حاليًا، فإن المريخ لديه القليل جدًا من المجال المغناطيسي، مما يشير إلى نقص النشاط الداخلي.
 
وتتولد المجالات المغناطيسية الكوكبية عادة داخل الكوكب عن طريق شيء يسمى دينامو، وهو سائل دوار، وحمل، وموصل كهربائيًا يحول الطاقة الحركية إلى طاقة مغناطيسية، ويدور مجالًا مغناطيسيًا إلى الفضاء.
 
يحمينا المجال المغناطيسي للأرض من الإشعاع الكوني الذي يمكن أن يدمر الحياة، ولكن مستويات الإشعاع على المريخ أعلى بكثير على الرغم من أن الكوكب بعيد عن الشمس.
 
واكتشف العلماء 47 حدثًا زلزاليًا جديدًا قادمًا من منطقة على سطح المريخ تسمى Cerberus Fossae، ويشبه معظمها الأشكال الموجية لاثنين من زلازل Cerberus Fossae التي حدثت في مايو ويوليو 2019، مما يشير إلى أن الزلازل الأصغر مرتبطة بالزلازل الأكبر.
المصدر: اليوم السابع
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