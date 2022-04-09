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تكنولوجيا وعلوم
بخطوات بسيطة.. كيف يعاد ضبط الآيفون قبل بيعه مجددا؟
Lebanon 24
09-04-2022
|
14:00
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عندما تشتري هاتف آيفون، من المؤكد أنك ستملئه بالبيانات والصور، وكلما زاد حجمه أصبح الأمر عبئا عليك في حال أردت بيعه.
والعبء أيضا على الشركات أو المحال التجارية التي تريد إعادة بيع الهواتف المستعملة، فما الحل للتخلص من البيانات كلها؟
وبحسب موقع (zdnet) المتخصص بالشؤون التكنولوجية، فإن العملية بسيطة ولا تستغرق أكثر من دقائق معدودة، يتم فيها إزالة كل البيانات السابقة التي وضعها المستخدم من تطبيقات وحسابات.
ومن أجل جعل هذه المهمة سهلة، استحدثت آيفون خدمة إعادة ضبط أو مسح كل محتويات الهاتف في نسخة نظام التشغيل "آي أو أس 15".
ولن يكون هناك حاجة لإيقاف خدمة "العثور على الآيفون أو تنشيط القفل قبل إعادة ضبط الهاتف.
ويمكن تطبيق الأمر عبر الخطوات التالية: الذهاب إلى إعدادات، ثم اختيار "عام"، والوصول إلى ميزة: (Transfer or Reset iPhone).
وهذه الميزة تعطيك خدمة الإعداد للهاتف الجديد، وبعدها عليك اتباع الخيارات التي تناسب حاجتك، مثل إعادة الضبط أو حذف كل المحتوى والإعدادات السابقة. وسيطلب الأمر منك إدخال كلمة المرور.
ولاحقا، سيظهر لك تفاصيل جميع البيانات التي سيتم مسحها من الجهاز، ولا تقلق فخدمة النسخة الاحتياطية "آي كلاود" ستكون هناك لحفظ بيانات الهاتف افتراضيا قبل محوها منه.
وعند إيقاف تشغيل الجهاز، ستتوقف خدمة "العثور على الهاتف"، وسيعاد تشغيل الجهاز مرات عدة قبل الدخول في وضعه الجديد.
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