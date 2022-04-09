تكنولوجيا وعلوم

Honor تطرح هاتف 5G بكاميرات مميزة وسعر منافس (فيديو)

Lebanon 24
09-04-2022 | 08:00
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كشفت Honor عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سيكون من بين أقوى المنافسين في سوق أجهزة 5G الذكية.

ويأتي هاتف Honor Play6T Pro بهيكل بأبعاد (163.4/74.7/7.5) ملم، وزنه 175 غ، ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

والشاشة في هذا الهاتف جاءت IPS LCD بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2388/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 391 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 11 مع واجهات Magic UI 5.0، ومعالج MediaTek Dimensity 810 5G، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
 
 
أما كاميرته الأساسية فأتت ثنائية العدسة بدقة (48+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

وزودته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واطا، وسعر هذا الجهاز في الأسواق العالمية سيكون نحو 200 دولار.
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