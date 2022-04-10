تكنولوجيا وعلوم

تحذير من قرصنة هاتفك بالخطأ عن طريق "جهات الاتصال"!

Lebanon 24
10-04-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-940647-637851518091267317.jpg
Doc-P-940647-637851518091267317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يعتبر الخبراء أنه عند إرسال محتوى فيروسي عبر برامج مراسلة مشهورة، يمكن للمستخدمين "نقل الفيروس" إلى جهاز شخص آخر عن طريق الخطأ، أو نقل معارفهم وأصدقائهم إلى موقع قرصنة.

 

وتحدث دميتري غالوف، خبير الأمن السيبراني في "مختبر كاسبيرسكي"، لصحيفة "غازيتا.رو"، عن هذه الطريقة الشائعة التي يستخدمها المحتالون وقراصنة الإنترنت "الهاكرز".

 

وحذر غالوف من فارق بسيط، وهو ان محتوى الهاتف المحمول نفسه فيروسي للغاية، وأحيانًا يرسل المستخدمون أنفسهم رسائل إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم، تحتوي على رابط لمورد قرصنة أو احتيال".

 

ووفقًا له، فإن هذه هي الطريقة التي قد يواجه بها مستخدمو برامج المراسلة الفورية الشهيرة مثل "واتساب" الاحتيال وسرقة البيانات.

 

وأردف: "يجب عدم تزويد مستخدمي الجهات الخارجية ببيانات سرية واتباع الروابط المشبوهة، حتى لو تم إرسالها من قبل الأصدقاء. وهذه هي القواعد الأساسية للتواصل في المراسلة."

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-04-10
23:00 | 2022-04-09
16:00 | 2022-04-09
14:00 | 2022-04-09
11:00 | 2022-04-09
08:00 | 2022-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website