17
o
بيروت
22
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"تويتر" يتراجع عن تغيير مثير للجدل بشأن التغريدات المحذوفة
Lebanon 24
10-04-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجع موقع "تويتر" عن تغيير يجعل من الصعب على الأشخاص الاحتفاظ بالتغريدات بعد حذفها.
وكان التغيير يتضمن أنه في حال حذف التغريدة من "تويتر"، فإنها تختفي تماما من المواقع الإلكترونية التي تقوم بتضمينها في نصوصها، وتظهر بدلا منها "مساحة فارغة شاسعة".
وكانت التغريدات المحذوفة من حسابات "تويتر" تبقى في صورة "نصوص مكتوبة" على المواقع الإلكترونية التي قامت بتضمينها، وكان ذلك يساعد في المحافظة على سياق الموضوعات التي كانت تناقش تلك التغريدات، ويتم الاعتماد عليها في كثير من الأحيان عليها كأدلة على مواقف أصحابها من السياسيين والشخصيات العامة، مثل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.
وأعلن "تويتر" في رسالة بريد إلكتروني لموقع "ذا فيرج"، أمس السبت، أنه تم التراجع عن ذلك التغيير، ولن تظهر مساحة فارغة شاسعة في مكان التغريدات المحذوفة على المواقع التي تقوم بتضمينها.
وقال المتحدث باسم "تويتر": "بعد النظر في التعليقات التي سمعناها، نحن بصدد التراجع عن هذا التغيير في الوقت الحالي بينما نستكشف خيارات مختلفة، ونحن نقدر أولئك الذين شاركوا وجهات نظرهم، تساعدنا ملاحظاتكم في تحسين "تويتر".
ولم يوضح موقع "تويتر" نوع "الخيارات المختلفة" التي قد يجربها بدلا من المساحة الفارغة الشاسعة محل التغريدة المحذوفة.
المصدر:
سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
ممثلة لبنانية مرشحة للانتخابات على لائحة "التيار الوطني".. والجمهور: "يي طلعتي عونية"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مرشحة للانتخابات على لائحة "التيار الوطني".. والجمهور: "يي طلعتي عونية"! (فيديو)
02:00 | 2022-04-10
10/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع وخوف.. ماذا جرى على متن رحلة الميدل ايست؟ (فيديو)
Lebanon 24
هلع وخوف.. ماذا جرى على متن رحلة الميدل ايست؟ (فيديو)
11:56 | 2022-04-10
10/04/2022 11:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس لبنان سينقلب.. إليكم موعد انخفاض الحرارة وعودة الأمطار والرعد!
Lebanon 24
طقس لبنان سينقلب.. إليكم موعد انخفاض الحرارة وعودة الأمطار والرعد!
04:53 | 2022-04-10
10/04/2022 04:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الأنظار نحو هذا المطران
Lebanon 24
الأنظار نحو هذا المطران
01:15 | 2022-04-10
10/04/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كما في لبنان كذلك في السويد
Lebanon 24
كما في لبنان كذلك في السويد
03:30 | 2022-04-10
10/04/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2022-04-10
تطبيقات لمحاربة الفيروسات يمكن أن تدمر هواتف أندرويد.. ما هي؟
11:00 | 2022-04-10
"آبل" تكشف بالخطأ عن تفاصيل "غير مسبوقة" في شاحنها الجديد
08:00 | 2022-04-10
دراسة جديدة.. بعض أنواع الأسماك تجيد الحساب!
05:00 | 2022-04-10
رصد أبعد مجرة مكتشفة في الكون على الإطلاق
02:00 | 2022-04-10
تحذير من قرصنة هاتفك بالخطأ عن طريق "جهات الاتصال"!
23:00 | 2022-04-09
اتبع هذه الخطوات.. لكتم صوتك أو صوت أي شخص بكلوب هاوس
فيديو
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
10:52 | 2022-04-09
11/04/2022 00:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
11/04/2022 00:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
08:48 | 2022-04-08
11/04/2022 00:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact