‏"تويتر" يتراجع عن تغيير مثير للجدل بشأن التغريدات المحذوفة



وكان التغيير يتضمن أنه في حال حذف التغريدة من "تويتر"، فإنها تختفي تماما من المواقع الإلكترونية التي تقوم بتضمينها في نصوصها، وتظهر بدلا منها "مساحة فارغة شاسعة".

وكانت التغريدات المحذوفة من حسابات "تويتر" تبقى في صورة "نصوص مكتوبة" على المواقع الإلكترونية التي قامت بتضمينها، وكان ذلك يساعد في المحافظة على سياق الموضوعات التي كانت تناقش تلك التغريدات، ويتم الاعتماد عليها في كثير من الأحيان عليها كأدلة على مواقف أصحابها من السياسيين والشخصيات العامة، مثل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب. تراجع موقع "تويتر" عن تغيير يجعل من الصعب على الأشخاص الاحتفاظ بالتغريدات بعد حذفها.‏وكان التغيير يتضمن أنه في حال حذف التغريدة من "تويتر"، فإنها تختفي تماما من المواقع الإلكترونية التي تقوم بتضمينها في نصوصها، وتظهر بدلا منها "مساحة فارغة شاسعة".وكانت التغريدات المحذوفة من حسابات "تويتر" تبقى في صورة "نصوص مكتوبة" على المواقع الإلكترونية التي قامت بتضمينها، وكان ذلك يساعد في المحافظة على سياق الموضوعات التي كانت تناقش تلك التغريدات، ويتم الاعتماد عليها في كثير من الأحيان عليها كأدلة على مواقف أصحابها من السياسيين والشخصيات العامة، مثل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وأعلن "تويتر" في رسالة بريد إلكتروني لموقع "ذا فيرج"، أمس السبت، أنه تم التراجع عن ذلك التغيير، ولن تظهر مساحة فارغة شاسعة في مكان التغريدات المحذوفة على المواقع التي تقوم بتضمينها.

وقال المتحدث باسم "تويتر": "بعد النظر في التعليقات التي سمعناها، نحن بصدد التراجع عن هذا التغيير في الوقت الحالي بينما نستكشف خيارات مختلفة، ونحن نقدر أولئك الذين شاركوا وجهات نظرهم، تساعدنا ملاحظاتكم في تحسين "تويتر".

ولم يوضح موقع "تويتر" نوع "الخيارات المختلفة" التي قد يجربها بدلا من المساحة الفارغة الشاسعة محل التغريدة المحذوفة.