تطبيقات لمحاربة الفيروسات يمكن أن تدمر هواتف أندرويد.. ما هي؟

حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي هواتف أندرويد من تنزيل تطبيقات مشبوهة يتم الترويج لقدرتها على مكافحة الفيروسات، لكنها في الواقع محملة بالبرمجيات الضارة التي يمكن أن تدمر الهاتف.

ويحتاج مستخدمو أجهزة أندرويد إلى البحث عن ستة تطبيقات خطيرة كانت حتى وقت قريب جدًا متاحة مجانًا للتنزيل من متجر غوغل بلاي. و تم تنزيل هذه التطبيقات الزائفة من قبل 15000 من مستخدمي هواتف أندرويد الذين اعتقدوا أن التطبيقات ستحمي أجهزتهم كما تم الإعلان عنها مثل برامج مكافحة الفيروسات.

وبدلاً من الحفاظ على أمان مستخدمي هواتف أندرويد، تم تحميل هذه التطبيقات ببرنامج Sharkbot الضار القادر على سرقة بيانات اعتماد حسابات المستخدمين. و إذا وقعت بيانات تسجيل الدخول الحساسة هذه في أيدي لصوص الإنترنت، فيمكن أن يفرغوا حسابات المستخدمين البنكية من الأموال.

وتمت الآن إزالة تطبيقات أندرويد الخطيرة التي اكتشفها خبراء الأمن في Checkpoint من متجر غوغل بلاي، ولكن إذا تمكنت من تنزيل هذه التطبيقات قبل إزالتها، فمن المحتمل أن تظل البرامج الخطيرة كامنة على هاتفك. إذا كان الأمر كذلك، فيجب عليك حذف هذه البرامج على الفور.

البرامج الخبيثة هي: Atom Clean-Booster Antivirus وAntivirus Super Cleaner وAlpha Antivirus Cleaner وPowerful Cleaner Antivirus، وتطبيقين آخرين يحملان اسم Center Security – Antivirus.

و إلى جانب إزالة هذه التطبيقات من جهازك، قد ترغب في تنزيل برنامج مكافحة فيروسات شرعي مثل Check Point's Harmony Mobile، وإجراء فحص للجهاز للتأكد من خلوه من الفيروسات والتطبيقات الضارة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.