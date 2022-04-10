اختيارك قد يكشف حقيقتك.. فما لون هاتف آيفون الذي تحمله؟

هل تعلم أن لون جهاز الـ iPhone الخاص بك قد يكشف أسرارا في شخصيتك لا تعرفها.





فحامل الموبايل الأبيض، على سبيل المثال هو شخص نظيف جدا أو يميل كثيرا إلى إعطاء النظافة حيزا هاما قي حياته وخياراته.



ألوان أخرى

أما من يحمل موبايل أسود، فهذا يعني أن الهاتف عنده لأغراض وظيفية بحتة.



كما يرتبط الأسود عادة بالقوة والأناقة والتطور والاحتراف، وقد يعكس كذلك رغبة في الحفاظ على الخصوصية.



فيما الأزرق، يدل على أن من يفضلوه أشخاص يتمتعون بطباع هادئة وهم محافظون إجمالا وفرودين أحيانا . فقد شارك ماثيو ريشر، وهو أحد "خبراء الألوان" عن كيفية معرفة سمات شخصية الشخص بمجرد النظر إلى لون موبايله. وأوضح أن الهواتف المحمولة كانت سابقا في الغالب ذات لون واحد إما سوداء أو بيضاء، لكنها أضحت تتيح للمستخدمين التعبير عن أذواقهم وشخصياتهم من خلال اختيار لون الهاتف، وهو ما يعكس مزاجهم ويعبر عنهم، وذلك في مقال نشرته صحيفة "ذا صن".فحامل الموبايل الأبيض، على سبيل المثال هو شخص نظيف جدا أو يميل كثيرا إلى إعطاء النظافة حيزا هاما قي حياته وخياراته.ألوان أخرىأما من يحمل موبايل أسود، فهذا يعني أن الهاتف عنده لأغراض وظيفية بحتة.كما يرتبط الأسود عادة بالقوة والأناقة والتطور والاحتراف، وقد يعكس كذلك رغبة في الحفاظ على الخصوصية.فيما الأزرق، يدل على أن من يفضلوه أشخاص يتمتعون بطباع هادئة وهم محافظون إجمالا وفرودين أحيانا .