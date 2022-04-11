لمقاومة الوحدة.. روبوت يردد النكات للتخفيف عن هذه الفئة العمرية







أعمال الروبوت

يهدف روبوت ElliQ إلى التخفيف من حدة الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية لدى كبار السن الذين يعيشون بمفردهم. بالإضافة إلى ذلك، يتذكر ما يقوله الآخرون، ويستخدمه في محادثاته معهم بعد ذلك، ويساعد على الحياة بسعادة وراحة، كما يقدم النكات للمستخدمين. خلال دراسة تجريبية سابقة، تبين أن الروبوت يساعد المستخدمين في التمارين البدنية، والحد من التوتر، والنوم، ومجموعة من المساعدات الصحية، والاتصال والترفيه. تسير صناعة الروبوت في تطور متزايد، وتتنافس شركات صناعة الروبوتات حول الخدمات التي يقدمها كل ربوت من أجل راحة الإنسان، أو معاونته. أوضح موقع (The Robot Report) أنه تم تصميم روبوت ElliQ؛ ليكون مصاحبًا لكبار السن.أعمال الروبوتيهدف روبوت ElliQ إلى التخفيف من حدة الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية لدى كبار السن الذين يعيشون بمفردهم. بالإضافة إلى ذلك، يتذكر ما يقوله الآخرون، ويستخدمه في محادثاته معهم بعد ذلك، ويساعد على الحياة بسعادة وراحة، كما يقدم النكات للمستخدمين. خلال دراسة تجريبية سابقة، تبين أن الروبوت يساعد المستخدمين في التمارين البدنية، والحد من التوتر، والنوم، ومجموعة من المساعدات الصحية، والاتصال والترفيه.



قامت شركة Intuition Robotics بتصميم الروبوت من خلال الجمع بين علم النفس والعلوم السلوكية وقدرات الذكاء الاصطناعي الإدراكي المتقدمة؛ لتوفير رعاية عاطفية، وتذكير كبار السن بموعد زيارة الطبيب. قال دور سكولر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة، «بعد سنوات من العمل الشاق، جاء هذا الروبوت أخيرًا. على مدار جائحة كورونا، رأينا التأثير المدمر الذي يمكن أن تحدثه الوحدة على كبار السن، مما يجعل ElliQ مفيدًا بشكل لا يصدق ويرسم ابتسامة على وجوه المستخدمين». أشار «سكولر» إلى أن ElliQ أصبح متاحًا في الأسواق لأي شخص يرغب في رفيق ودود، يمكن من الحفاظ على الصحة. الروبوت متاح في الأسواققامت شركة Intuition Robotics بتصميم الروبوت من خلال الجمع بين علم النفس والعلوم السلوكية وقدرات الذكاء الاصطناعي الإدراكي المتقدمة؛ لتوفير رعاية عاطفية، وتذكير كبار السن بموعد زيارة الطبيب. قال دور سكولر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة، «بعد سنوات من العمل الشاق، جاء هذا الروبوت أخيرًا. على مدار جائحة كورونا، رأينا التأثير المدمر الذي يمكن أن تحدثه الوحدة على كبار السن، مما يجعل ElliQ مفيدًا بشكل لا يصدق ويرسم ابتسامة على وجوه المستخدمين». أشار «سكولر» إلى أن ElliQ أصبح متاحًا في الأسواق لأي شخص يرغب في رفيق ودود، يمكن من الحفاظ على الصحة.