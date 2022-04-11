تكنولوجيا وعلوم

وصول أول طاقم فضاء من المدنيين الى محطة الفضاء الدولية

Lebanon 24
11-04-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-940981-637852559268669575.jpg
Doc-P-940981-637852559268669575.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انضمت كبسولة سبيس إكس دراجون على متنها أول طاقم فضاء خاص بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية، وفقا لتقرير engadged.

وانطلقت المجموعة الرباعية من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا دون أي عوائق كبيرة، واستغرقت رحلتهم إلى محطة الفضاء الدولية حوالي 20 ساعة. 

وواجه Dragon مشكلة في توجيه الفيديو قبل أن يبدأ تسلسل الإرساء، مما تسبب في تأخير لمدة 45 دقيقة حيث ظل على بعد 20 مترًا تقريبًا من محطة الفضاء الدولية أثناء قيام SpaceX باستكشاف المشكلة.

ومن المتوقع أن يقضي أفراد الطاقم - قائد ورائد الفضاء السابق في ناسا مايكل لوبيز أليجريا ورجال الأعمال لاري كونور وإيتان ستيب ومارك باثي - ثمانية أيام في المحطة الفضائية. 

وسيجرون تجارب علمية، جنبًا إلى جنب مع أنشطة التوعية والأنشطة التجارية، كما سيقومون أيضًا بإحضار بعض العينات العلمية إلى الأرض لصالح وكالة ناسا أيضًا.

وتعد  مهمة AX-1 ، هي أول مهمة مدنية بالكامل لشركة Axiom Space ، وهى الأولى من بين عدة بعثات خاصة لمحطة الفضاء الدولية تخطط الشركة لإطلاقها في السنوات القادمة. 

وستقوم ببناء أول وحدة تجارية فى المحطة الفضائية بالإضافة إلى وحدة تضم ساحة رياضية واستوديو أفلام، ومن المتوقع أن تنفصل محطة أكسيوم ووحدة استوديو الأفلام المرفقة عن محطة الفضاء الدولية فى عام 2028 .
المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2022-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2022-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2022-04-11
05:00 | 2022-04-11
02:00 | 2022-04-11
23:00 | 2022-04-10
16:00 | 2022-04-10
14:00 | 2022-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website