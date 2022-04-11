تكنولوجيا وعلوم

شركة يابانية تبتكر سريراً كهربائياً لعشاق الألعاب

Lebanon 24
11-04-2022 | 11:00
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أعلنت شركة "باوهوتيه" "Bauhütte" عن تصميم سرير جديد لعشاق الألعاب.
 
وأوضحت الشركة الأثاث اليابانية أن سرير الألعاب BGB-100FA الكهربائي الجديد يتيح للمستخدم أن ينام ويتناول الطعام ويستمتع بالألعاب دون الاضطرار للنهوض من الفراش المريح.
ويمكن تغيير وضعية السرير بواسطة محركين، ويمكن رفع الجزء العلوي من السرير بزاوية 60 درجة، بينما يتم رفع الساقين بزاوية 35 درجة، ومن خلال المحركات الكهربائية يمكن تحويل هذا السرير إلى مقعد ألعاب.
وأظهرت الصور التسويقية للسرير أنه يتعين على المستخدم وضع المكتب وما عليه من جهاز الألعاب والشاشات عند نهاية القدم، ولن يضطر المستخدم إلى النهوض من السرير مع توافر ثلاجة مايكروويف بالقرب من السرير، حتى يمكنه الحصول على الأغذية والمشروبات دون ترك السرير.
وأوضحت الشركة اليابانية أن طوله يبلغ مترين تقريباً ويبلغ عرضه 94 سم وارتفاعه 5ر28 سم، مشيرة إلى أن الهيكل المعدني يتحمل وزن يصل إلى 200 كلغم.
 
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