تكنولوجيا وعلوم

حاسب سامسونغ اللوحي يتحدى النار والكسر! (فيديو)

Lebanon 24
11-04-2022 | 23:00
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نشرت قناة JerryRigEverything الشهيرة على يوتيوب مقطع فيديو أظهرت فيه قدرات حاسب Galaxy Tab S8 Ultra اللوحي الجديد على تحدي أقسى الاختبارات.

وخلال المقطع أظهر الخبير في القناة كيف حاول تجريح شاشة الحاسب بشفرة حادة لتبدي الشاشة مقاومة جيدة ضد الخدش صنّفت من الدرجة السادسة، وعندما حاول الخبير خدش الزجاج الواقي للكاميرات الأمامية في الحاسب أظهر الزجاج مقاومة ممتازة للخدوش، وكذلك كان الأمر مع الزجاج الواقي للكاميرات الأساسية والزجاج الواقي لمكان الشحن المغناطيسي لقلم الحاسب، لكن الخدوش بدت واضحة على الطلاء عند تجريح حواف الهيكل والواجهة الخلفية له.
 
 
وعندما قام الخبير بخدش المنطقة التي يوجد فيها ماسح البصمات أسفل شاشة الحاسب استمر ماسح البصمات بالعمل بشكل جيّد، وخلال المقطع قام الخبير بتعريض شاشة الحاسب لنار الولاعة فبقي أثر الحرق على الشاشة لكن الأخيرة استمرت بعملها بشكل ممتاز أيضا.

واستعرض الخبير قدرات هيكل الحاسب على مقاومة الكسر أثناء حنيه إذ حاول حني الهيكل بكلتا يديه لكن الهيكل أظهر مقاومة ممتازة أيضا، ولم يتأثر عمل الحاسب بعد تلك المحاولة.
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