هل نشهد على موت تويتر؟ هذا ما كشفه إيلون ماسك

تساءل رئيس شركة "تيسلا" إيلون ماسك الذي استحوذ على حصة من تويتر مؤخرا، بطريقته الاستفزازية ما إذا كانت الشبكة الاجتماعية على شفير "الموت" بسبب وجود حسابات كثيرة تضم ملايين المتابعين لكنها غير ناشطة حسبما نقلت البيان الإماراتية.وكتب ماسك عبر تويتر إن "أكثرية الحسابات الرئيسية لا تغرّد إلا في ما ندر وتنشر القليل من المحتويات. هل نشهد على موت تويتر؟".ويتصدر القائمة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما مع 131 مليون متابع، يليه نجوم في عالم الترفيه من أمثال جاستن بيبر وكاتي بيري وريهانا وتايلور سويفت وليدي غاغا، ثم إيلون ماسك في المرتبة الثامنة مع 81 مليون متابع.وأضاف ماسك في تغريدة لاحقة "جاستن بيبر لم يغرّد سوى مرة واحدة هذه السنة".