ما الأجهزة المنزلية التي تستهلك القدر الأكبر من الطاقة؟

تستهلك الأجهزة المنزلية التي نستخدمها يوميا الطاقة أحيانا أكثر مما نعتقد، مثل الثلاجة أو غسالة الصحون، لذلك سوف نتطرق إلى تأثير هذه الأجهزة على الطاقة ووسائل الحد من هذا الأمر.



ووفقا لصحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية، فإنه من الضروري مراجعة استخدامنا للأجهزة اليومية مثل الثلاجة ومجفف الشعر والفرن الكهربائي، والتي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة.

ويبين تقرير للصحيفة أنه من الناحية العملية من الأفضل اعتماد إعدادات درجة الحرارة الصحيحة التي تكون بين 4 و5 درجات للثلاجة و-18 درجة للمجمد، ومن الضروري أيضا صيانة الجهاز بانتظام لا سيما الشبكة التبريدية الخلفية ومانع التسرب للثلاجة، كما أن "الغبار والأوساخ المتراكمة يمكن أن تكون مصدر هدر 30% من الكهرباء التي يستهلكها الجهاز".



ويتعين عليك أيضا التأكد من دوران الهواء في الجهاز وعدم تكديس الطعام كثيرا، كما ينصح بعدم ترك الأبواب مفتوحة لفترة طويلة.