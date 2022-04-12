تكنولوجيا وعلوم

لمحبي المغامرات... تعرفوا إلى سيارة "نيسان" الجديدة! (فيديو)

Lebanon 24
12-04-2022 | 11:00
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استعرضت نيسان سيارة Pathfinder الجديدة التي عدّلتها لتصبح أكثر ملاءمة لمحبي المغامرات في الصحارى وعلى الطرق الوعرة.

وحصلت المركبة الجديدة على تصميم يوحي بالقوة مقارنة بسيارات Pathfinder السابقة، كما أصبح ارتفاع أسفل هيكلها عن الأرض أكبر بمقدار 16 ملم، وجهّزت بإطارات كبيرة وعريضة مناسبة للطرق الجبلية، وزوّدت بأنظمة تعليق وفرامل معدّلة تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة.

وخارجيا يختلف إصدار Rock Creek عن إصدارات Pathfinder السابقة بتصميم جديد لممتصات الصدمات والواجهة الأمامية إذ استبدل الكروم بالواجهة باللون الأسود، كما تم تعديل سقف السيارة وتزويده بسكك فولاذية جديدة لتثبيت الأمتعة والحقائب أثناء السفر.

وجاءت قمرة Pathfinder Rock Creek بثلاثة صفوف من المقاعد التي تتسع لسبعة ركاب إذ زينت مقاعدها بتطريزات برتقالية مميزة، وجهزت السيارة أيضا بأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح هذه المركبة بمحركات بنزين بست أسطوانات وسعة 3.5 ليتر تولد عزما يعادل 288 و299 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية، ونظامي دفع أمامي ورباعي.
المصدر: روسيا اليوم
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