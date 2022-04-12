تكنولوجيا وعلوم

"Louis Vuitton" متّهمة بـ"سرقة" البيانات البيومترية لزبائنها!

Lebanon 24
12-04-2022 | 14:00
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رُفعت دعوى قضائية ضد شركة " Louis Vuitton Moët Hennessy" الشهيرة، واتّهمت الشركة بجمع بيانات عملائها بشكل غير قانوني.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الدعوى ضد الشركة رفعت في الولايات المتحدة، لكن الأخيرة لم تعلّق على الأمر بشكل رسمي بعد.

وتبعا لنص الادعاءات التي رفعت ضد الشركة فإن "Louis Vuitton جمعت البيانات البيومترية للأشخاص، بما فيها بيانات تتعلق بالمسح الإلكتروني لوجوه الزبائن بشكل كامل، وذلك عبر خدمتها الإلكترونية المخصصة لمساعدة الزبائن على انتقاء النظارات، ولم تطلب الموافقة من الناس لجمع ومعالجة تلك البيانات".

ويصر المدعون تبعا للمعلومات المتوفرة على أن "ممارسات الشركة تشكل انتهاكا للقوانين المعمول بها بولاية إلنوي الأمريكية فيما يتعلق بحماية البيانات البيومترية للناس، والذي يمنع جمع تلك المعلومات بشكل غير قانوني، وينص على غرامة تتراوح ما بين 1000 إلى 5000 لكل مخالفة من هذا النوع.
المصدر: روسيا اليوم
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