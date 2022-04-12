تكنولوجيا وعلوم

أول كسوف شمسي لعام 2022 في هذا التاريخ

Lebanon 24
12-04-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-941653-637853950697475238.jpg
Doc-P-941653-637853950697475238.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المنتظر أن يشهد عشاق الفلك أول كسوف للشمس في عام 2022 بعد بضعة أسابيع، في 30 نيسان الجاري.
وسيحدث الكسوف عبر أجزاء من القارة القطبية الجنوبية، والطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي.
وفي نهاية شهر نيسان، سيكتسح الكسوف الجزئي للشمس أجزاء من القارة القطبية الجنوبية، والطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي.
وسيبدأ كسوف الشمس في الساعة 2:45 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:45 بتوقيت غرينتش)، حيث سيكون مرئيا لأول مرة لمراقبي السماء في منطقة الرؤية.
وسيكون وقت الكسوف الأقصى في الساعة 4:41 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:41 بتوقيت غرينتش)، مع انتهاء الكسوف في الساعة 6:37 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (22:37 بتوقيت غرينتش)، وفقا لموقع TimeandDate.com.
ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، وفي هذه الحالة، يحجب جزئيا الشمس عن المشاهدين على الأرض. وخلال الكسوف الجزئي للشمس لهذا الشهر، سيحجب القمر 54% من الشمس كحد أقصى.
ويسمى هذا الكسوف الشمسي الجزئي، ويحدث عندما يمر القمر أمام جزء من الشمس بدلا من تغطيتها كليا، ولذلك، يظل جزء من الشمس دائما مرئيا أثناء الكسوف.
ويصل الكسوف إلى مرحلته القصوى في الساعة 4:41 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:41 بتوقيت غرينتش)، عندما يمر محور مخروط ظل القمر بالقرب من مركز الأرض، وفقا لموقع EarthSky.org 
يحدث خسوف 30 نيسان قبل أربعة أيام فقط من وصول القمر إلى أوجه، وهي أبعد نقطة له عن الأرض. وسيكون هذا الحدث الأول من كسوفين جزئيين للشمس في عام 2022. وسيحدث الثاني في 25 تشرين الثاني، ثم لن نشهد كسوفا كليا آخر للشمس حتى عام 2023. 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:13 | 2022-04-12
16:15 | 2022-04-12
16:00 | 2022-04-12
14:00 | 2022-04-12
11:00 | 2022-04-12
08:00 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website