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منوعات
فيديو بدقيقة.. كيف نحمي أطفالنا من آثار الانترنت السلبية؟
Lebanon 24
12-04-2022
|
16:15
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بمناسبة "اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلّمية" الذي يُصادف يوم 22 نيسان الجاري، يقدّم "مركز سكيلد للصعوبات التعلميّة" سلسلة "لازم نعرف" التي تأتي في مقاطع فيديو يتولى "لبنان24" نشرها، وذلك للحديث عن مختلف المواضيع المرتبطة بالأطفال ونموهم ودور الأهل في تنمية قدراتهم وغيرها من الأمور.
وفي الفيديو الثالث المرفق أدناه والذي يمتد لنحو دقيقة، سنتعرف على كيفية حماية أولادنا من آثار الانترنت السلبيّة.
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