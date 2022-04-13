تكنولوجيا وعلوم

شركة جديدة تعلق نشاطها في روسيا.. من هي؟

Lebanon 24
13-04-2022 | 05:00
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نقلت وكالة رويترز عن الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا لتصنيع معدات الاتصالات، أن الشركة تخطو خطوة أبعد من منافستها إريكسون التي قالت يوم الاثنين إنها ستعلق أعمالها في روسيا لأجل غير مسمى.
 
قطعت مئات الشركات الأجنبية العلاقات مع روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير وبعد العقوبات الغربية ضد موسكو.
 
وبينما تم إعفاء العديد من القطاعات، بما في ذلك قطاع الاتصالات، من بعض العقوبات لأسباب إنسانية أو ذات صلة، قالت نوكيا إنها قررت أن الانسحاب من روسيا هو الخيار الوحيد.
 
وقال المدير التنفيذي بيكا لوندمارك في مقابلة "نحن ببساطة لا نرى أي احتمالات للاستمرار في البلاد في ظل الظروف الحالية".
 
وأضاف أن نوكيا ستواصل دعم العملاء أثناء خروجها، ولم يكن من الممكن في هذه المرحلة تحديد المدة التي سيستغرقها الانسحاب.
 
وقالت نوكيا في بيان لها إنها تتقدم بطلب للحصول على التراخيص ذات الصلة لدعم العملاء في الامتثال للعقوبات الحالية.
 
حققت كل من Nokia و Ericsson نسبة منخفضة من رقم واحد من المبيعات في روسيا ، حيث تمتلك الشركات الصينية مثل هواوة و ZTE حصة أكبر.
 
لا تتوقع نوكيا أن يؤثر هذا القرار على توقعاتها لعام 2022 لكنها قالت إنه سيؤدي إلى مخصص في الربع الأول يبلغ حوالي 100 مليون يورو (109 ملايين دولار).
 
كما أن روسيا على خلاف مع فنلندا والسويد ، البلدين الأم لنوكيا وإريكسون على التوالي ، بشأن اهتمامهما بالانضمام إلى حلف الناتو العسكري.
 
كانت روسيا تضغط أيضًا على الشركات لبدء بناء شبكات باستخدام المعدات الروسية فقط، في محاولة لإقناع نوكيا وإريكسون بإنشاء مصانع في البلاد.
 
قال لوندمارك إن نوكيا لن تنفذ خطة أعلنت في نوفمبر لإقامة مشروع مشترك مع يادرو الروسية لبناء محطات اتصالات قاعدية للجيل الرابع والجيل الخامس.
 
قال لوندمارك إن قرار نوكيا مغادرة روسيا سيؤثر على حوالي 2000 عامل، وقد يُعرض على بعضهم العمل في أجزاء أخرى من العالم.
 
يعمل في نوكيا حوالي 90 ألف موظف على مستوى العالم.
 
وقال لوندمارك: "سيتعين تغيير الكثير قبل أن يصبح من الممكن التفكير مرة أخرى في ممارسة الأعمال التجارية في البلاد".
المصدر: اليوم السابع
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